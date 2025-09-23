“หนุ่ม กรรชัย” เปิดมุมมอง “เบบี๋ สุพรรณี” ทำ onlyfan ไม่ต่างอะไรกับการมีรอยสักที่สมัยก่อนบริษัทจะไม่รับเข้าทำงาน

“หนุ่ม กรรชัย” เปิดมุมมอง “เบบี๋ สุพรรณี” ทำ onlyfan ไม่ต่างอะไรกับการมีรอยสักที่สมัยก่อนหากใครมีรอยสัก สังคมจะไม่ยอมรับ หลายบริษัทไม่รับเข้าทำงาน ตนเองก็ยังเคยโดนวัดปฎิเสธไม่บวชให้เพราะมีรอยสัก แต่สมัยนี้หากใครทำเช่นนั้นจะถูกครหา
หลังจากได้ตำแหน่งมิสแกรนด์ประจวบฯ “เบบี๋ สุพรรณี น้อยโนนทอง” ก็ถูกขุดประวัติเคยทำคลิป onlyfan โชว์เรือนร่าง ซึ่งเบบี๋ได้อัดคลิปชี้แจงทั้งน้ำตายอมรับอดีตที่จำใจถ่ายภาพโป๊เพราะยากจน อยากมีเงินมาดูแลครอบครัว ตอนนี้อยากจะไปอยู่กับใครสักคนที่ทำให้ชีวิตดีขึ้น คือการเข้ามาประกวดมิสแกรนด์ในสังกัด “บอสณวัฒน์ อิสรไกรศีล” เพราะอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเอง ขอโอกาสให้ชีวิตได้เริ่มต้นใหม่ ได้โชว์ศักยภาพของตนเอง ในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ “หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย” ได้พูดคุยเรื่องนี้ พร้อมวิจารณ์และวิเคราะห์ในมุมของตนเองว่า…
“เรื่องนี้มองได้ 3 มุมนะ ก็เข้าใจกองประกวด เขาก็มีกฎกติกาของเขา หากมีการปกปิดข้อเท็จจริงในเรื่องใดๆ ก็ตามก็อาจจะขอสงวนสิทธิ์ที่จะถอดออก ในขณะเดียวกันอีกมุมก็จะมองว่าเห็นใจน้องเพราะมันเป็นเรื่องในอดีต ปัจจุบันมันผ่านไปแล้ว ควรจะให้โอกาสเขา มุมที่ 3 ก็มองว่าในมุมของกองประกวดเองไม่มีการคัดกรองก่อนเหรอ ก็มี คือหลากหลายความคิดเห็นมาก ก็เข้าใจทางคุณณวัฒน์นะ แกบอกเลยว่ามันเป็นกฎกติกาหลักของประกวด ภาพที่ออกไปก็แรงมากด้วย
เรื่องนี้เข้าใจทุกมุมจริงๆ เรื่องนี้มันอาจจะต้องว่าไปด้วยเรื่องของกฎกติกาของการประกวด เขามีกฎยังไงก็ต้องว่าไปตามนั้น แต่ก็เข้าใจในมุมของตัวน้องว่ามันคือเรื่องในอดีต และเขาอยากจะเริ่มต้นใหม่ เขาขอโอกาสใหม่ที่จะได้โชว์ศักยภาพในตัวน้อง
ในมุมของผม ผมมองว่าต้องลองคุยกับพี่ณวัฒน์ดูนะว่าแกมีมุมมองแบบไหนในมุมมองของกองประกวด ผมไม่ก้างล่วง แต่อีกมุมนึงจริงๆ แล้วในอดีตคนที่มีรอยสักบางที่ไม่รับทำงาน ปัจจุบันนี้ถ้ามันยังมีบริษัทแบบนี้อยู่ บริษัทไม่รับคนมีรอยสักทำงาน ผมว่าบริษัทนี้จะโดนครหา มันเป็นเรื่องของปัจจุบัน เชื่อไหมว่าผมมีรอยสัก ผมเคยจะไปบวชวัดนึงเขาไม่รับ มีรอยสักเขาไม่รับบวช ณ ตอนนี้บางวัดก็ยังมีอยู่นะ แต่วัดอื่นๆ ทั่วไปเราก็พอจะเห็นวัดที่มีพระมีรอยสัก แต่บางวัดเขาก็ยังสตริกอยู่”
ต่อมา ณวัฒน์ ได้โพสต์ไอจีสตอรี่พื้นเขียวว่า… “ถ้าหนุ่ม กรรชัยเห็นว่าอยากให้โอกาสน้อง แล้วอยากให้กลับไปดำรงตำแหน่ง ผมก็อาจจะลองพูดคุยพิจารณากันอีกครั้ง เพราะฉะนั้นเหตุการณ์นี้อยู่ที่คุณหนุ่ม กรรชัยแล้วครับ”