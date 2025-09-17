พระพยอมชี้ทางสว่าง! พิธีฝากดวงเสี่ยงถูกหลอก แนะพุทธสาสนิกชน ยึดหลักกรรมความเพียร เสริมดวงแท้จริง

พระพยอมติงพิธีฝากดวงอินเดียเสี่ยงหลอกลวง แนะยึดหลักกรรม–ความเพียร เสริมดวงแท้จริง ยกคำสอนหลวงพ่อพุทธทาสภิกขุสอนพุทธสาสนิกชน
เมื่อเวลา 19.30 น. วันที่ 16 กันยายน 2568 ผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปยังวัดสวนแก้ว อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี เพื่อสอบถามความเห็นจากพระพยอม กัลยาโณ เจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว ภายหลังเกิดกระแสข่าว “เอ จักรพรรดิ” ที่เป็นประเด็นร้อนในโลกโซเชียล จากกรณีเดินทางไปฝากดวงและทำพิธีกรรมต่าง ๆ ที่ประเทศอินเดียจนถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง
พระพยอม เปิดเผยว่า ในพระพุทธศาสนามีหลักความเชื่อสำคัญอยู่เพียงสองประการ คือ การเชื่อในกรรม และ การเชื่อในความเพียร หรือที่เรียกว่า กรรมวาที–วิริยะวาที หากเราเชื่อในกฎแห่งกรรมและมุ่งมั่นทำความดี ย่อมถือเป็นการเสริมดวงที่ดีที่สุด พร้อมยกคำสอนของหลวงพ่อพุทธทาสภิกขุมาอธิบายว่า เราดีกว่าดวงดี เคราะห์ดีมีที่เราดีกว่าไปมีที่ดวง ขยันทำดีทั้งปวง เชื่อว่าเราหน่วงเอาดีทั้งปวง ทำให้ดวงเราดี โชคไม่ร้ายจะได้ตลอดปี เพราะเรามีดีเป็นดวง
พระพยอม กล่าวต่อว่า หากยึดมั่นในหลักนี้ จะทำให้ชีวิตอยู่บนความจริงและความถูกต้อง มากกว่าการไปผูกดวงหรือล้างดวงตามกระแสสายมู ซึ่งที่ผ่านมา หลายคนผิดหวังเพราะไปฝากความหวังไว้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่อาจพึ่งพาได้จริง การสักการะหรือทำพิธีกรรมมากเกินไป อาจทำให้ผู้ปฏิบัติไขว้เขวจากคำสอนที่แท้จริง และบางกรณีอาจเข้าข่ายการหลอกลวง จึงขอให้ชาวพุทธยึดหลักคำสอน “อัตตาหิ อัตตาโน นาโถ” หรือตนเป็นที่พึ่งแห่งตน ดีกว่าการฝากความหวังไว้กับสิ่งวิเศษหรือผู้วิเศษ ซึ่งสุดท้ายแล้วหลายรายก็มักไปไม่รอด
พระพยอมย้ำว่า สิ่งที่จะช่วยให้ชีวิตดีขึ้นคือกรรมและความเพียรของเราเอง หากเชื่อมั่นและตั้งใจทำความดีอย่างต่อเนื่อง ก็จะเป็นการเสริมดวงที่มั่นคงและยั่งยืนกว่าการไปฝากดวงหรือพึ่งพาผู้วิเศษตามความเชื่อที่ผิดเพี้ยนไปจากแก่นแท้ของพุทธศาสนา
