นายกฯมอบโอวาทปลัดเกษียณอายุราชการ “ขออย่าทิ้งบ้านเมือง” เสียดายแต่เชื่อได้ร่วมงานกันอีก

"อนุทิน" มอบโอวาทปลัดเกษียณอายุราชการ “ขออย่าทิ้งบ้านเมือง” รับเสียดายแต่เชื่อจะได้ร่วมงานกันอีก ก่อนถ่ายภาพร่วม บอก "หมอโอภาส" แต่งตั้งเองอยู่จนเกษียณ
วันนี้ (26ก.ย.) นายปิยวัฒน์ ศิวรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน นำหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงที่เกษียณอายุราชการจำนวน 6 คนเข้าพบ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่ออำลาตำแหน่ง ซึ่งนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวมอบโอวาทตอนหนึ่งว่า แม้ทุกท่านจะเกษียณอายุราชการ แต่เชื่อว่าทุกคนคงมีพละกำลังที่จะทำงานร่วมกันเพื่อชาติบ้านเมืองต่อไปตามการร้องขอของราชการ ซึ่งส่วนตัวยินดีให้การสนับสนุน เพราะทุกคนมีประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ ทั้งนี้ ทั้ง 6 คนที่เกษียณอายุราชการ ส่วนตัวรู้จักและเคยร่วมงานมาก่อน ยอมรับว่าเสียดาย แต่ทุกคนต้องมีวาระการทำงาน แต่ทั้งนี้ส่วนตัวยังเชื่อว่าจะได้พบและทำงานร่วมกันเพื่อชาติบ้านเมืองอีก โดยขออย่าได้ทิ้งบ้านเมืองให้ทุกคนทำงานเพื่อชาติบ้านเมืองต่อไป
“ขอไปเข้าสังคมผู้สูงอายุเฉยๆ แต่หวังว่าประเทศไทยของเราจะได้รับอานิสงค์ และได้รับประโยชน์จากการช่วยเหลือของทุกท่านต่อไป จนกว่าชีวิตพวกเราจะหายไม่ และขอโอกาสนี้กราบอาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพบูชา พระบุญญาบารมีองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี พระสยามเทวาธิราช ได้โปรดดลบันดาลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขจากนี้ตลอดไป อายุยืนยาว สุขภาพแข็งแรง คิดใดสมหวัง และขอให้มีพละกำลังที่จะช่วยงานชาติบ้านเมือง ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตาม”
จากนั้น นายกรัฐมนตรี ได้มอบของที่ระลึกให้กับปลัดกระทรวงที่เกษียณอายุราชการ และร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกภายในตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล ทั้งนี้ หัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงที่เกษียณอายุราชการมีทั้ง 9 คน ประกอบด้วย นางชุติมา หาญเผชิญ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ย.ป. นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคและความมั่นคงของมนุษย์ นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรทวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข แพทย์หญิงวันทนีย์ วัฒนะ ปลัดกรุงเทพมหานคร นายสุรสีห์ กิตติมณฑล เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ พลเอกสนิธชนก สังขจันทร์ ปลัดกระทรวงกลาโหม และว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ทั้งนี้บรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่น โดยนายอนุทินได้ร่วมถ่ายภาพเดี่ยวคู่กับปลัดกระทรวงที่เกษียณอายุราชการ โดยเฉพาะนายแพทย์โอภาส ซึ่งนายกรัฐมนตรี ระบุว่าได้แต่งตั้งมาด้วยตนเองทำงานจนครบ 3 ปีแล้วเกษียณอายุราชการ