"ปวงชนไทย" บุกอุดรธานีประชุมตั้งกรรมการสาขาพรรคมห่ รับฟังปัญหาเกษตรกร-กุล่มทอผ้าพื้นบ้าน

พรรคปวงชนไทยบุกอุดรธานี จัดประชุมตั้งกรรมการสาขาใหม่ ลุยพื้นที่รับฟังเกษตรกรนาแปลงใหญ่-กลุ่มหัตถกรรม ผ้าพื้นบ้านนาข่า หวังเกษตรกรยิ้มได้
นายเอกสิทธิ์ คุณานันทกุล หัวหน้าพรรคปวงชนไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารพรรคพรรคปวงชนไทย จัดการประชุมสาขาพรรคประจำจังหวัดอุดรธานี ที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี โดยมีสมาชิกพรรค ผู้บริหารพรรค และประชาชนที่สนใจเข้าร่วมประชุมจำนวนมาก
หัวหน้าพรรคปวงชนไทย กล่าวบรรยายแนวทางนโยบายสำคัญของพรรค ว่า การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากเป็นสิ่งสำคัญ การสร้างโอกาสทางอาชีพให้พี่น้องประชาชนตามนโยบายของพรรคสร้างคน สร้างงาน สร้างอาชีพ มุ่งเน้นการพัฒนาให้เกษตรกรยิ้มได้ ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร สร้างกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ให้มีความเข้มแข็ง วันนี้การทำงานไม่ใช่เพื่อการเมือง แต่สิ่งสำคัญคือต้องเร่งพัฒนาด้านเศรษฐกิจปากท้องเพิ่มรายได้ให้กับพี่น้องประชาชน ลดหนี้สินภาคครัวเรือน หนี้สินเกษตรกร เป็นสิ่งที่ต้องทำอย่างเร่งด่วน
นอกจากนี้ ในกิจกรรมการประชุมสาขาพรรคตามระเบียบช่วงบ่าย ได้มีการสรุปผลการดำเนินงานของพรรคปวงชนไทยที่ผ่านมา และกำหนดแนวทางการทำงานของสาขาพรรคในอนาคต โดยมีการเปิดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างสมาชิกอย่างกว้างขวาง และที่ประชุมมีมติแต่งตั้งกรรมการสาขาพรรคเพิ่มเติม เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการทำงานในพื้นที่ มีนายสุระเดช แก้วกำ ดำรงตำแหน่ง รองหัวหน้าสาขาพรรค
นายสุรนันท์ อ่างแก้ว ดำรงตำแหน่ง นายทะเบียนสมาชิกพรรค นางอารยา อินทนู ดำรงตำแหน่ง กรรมการสาขาพรรค
นายวันชัย ศรีสถาน ดำรงตำแหน่ง โฆษกสาขาพรรค และนายสุวิทย์ พิมพ์ศรี ดำรงตำแหน่งกรรมการสาขาพรรค
โดยนายเอกสิทธิ์ พร้อมกรรมการบริหารพรรค และดรรมการสาขาพรรคประจำจังหวัดอุดรธานี ได้เดินทางลงพื้นที่รับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากกลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่ บ้านดอนแคน หมู่ 4 ต.ค้อใหญ่ อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี โดยมีพ่อเฉลียว มะลิวรรณ ประธานกลุ่ม และกำนันประมวล สีอินเหง้า มาต้อนรับและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการทำเกษตรแปลงใหญ่ โดยได้ร่วมเดินสำรวจพื้นที่แปลงนาสาธิตเกษตรอินทรีย์ ที่มีการบริหารพื้นที่ ทั้งปลูกข้าว ปลูกผลไม้ เลี้ยงไก่ แบบไร่นาสวนผสม โดยการปลูกพืชในพื้นที่ใช้แบบเกษตรอินทรีย์ทั้งหมด
จากนั้น คณะได้เดินทางพบกลุ่มหัตถกรรมผ้าพื้นบ้านนาข่า อ.เมือง จ.อุดรธานี และเยี่ยมชมตลาดบ้านนาข่า ซึ่งเป็นพื้นที่ค้าขายผ้าพื้นบ้านชื่อดังของจังหวัดอุดรธานี ที่สามารถสร้างรายได้ การขายผ้าพื้นบ้านทั้งตลาดออฟไลน์และออนไลน์ สร้างรายได้อยู่ที่ประมาณ 1,000 ล้านบาทต่อปี ประกอบการกลุ่มหัตถกรรมภาคพื้นบ้านนาข่าสะท้อนปัญหาว่ายังขาดการประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศและนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาในพื้นที่ โดยพรรคปวงชนไทยมีนโยบายสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ชุมชนตามวิถีวัฒนธรรมที่จะสนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยวเพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการในแต่ละจังหวัดต่อไป