เมล็ดยางขาดแคลน ดันราคาพุ่ง แบบไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน หลังญี่ปุ่น ตั้งรง.แปรรูปเมล็ดยางในไทย

"เมล็ดยาง" ราคาพุ่งยังที่ไม่เคยปรากฎมาก่อน ตอนนี้ ราคาพุ่งไปถึงกิโลกรัมละ 12-15 บาท เพิ่มจาก 3-5 บาท เมื่อปีก่อน ในขณะที่ราคาต้นกล้ายาง ราคาทะลุไปถึงต้นละ 60 บาท จากเดิมต้นละ 20-30 บาท
สาเหตุมาจาก นักลงทุนญี่ปุ่นสนใจ มาลงทุนตั้งโรงงานแปรรูปเมล็ดยาง ผลิตน้ำมัน และอาหารสัตว์ ในประเทศไทย เพราะน้ำมันจากเมล็ดยางมีคุณสมบัติ ให้โปรตีนสูงมาก ประกอบกับช่วงนี้ ภาคใต้ฝนตกหนัก ลมแรง ทำให้เมล็ดยางร่วง ทำให้ขาดแคลนเมล็ดยาง ต้องไปซื้อมาจากภาคตะวันออก และ พื้นที่ภาคอีสาน และยังมีข่าวว่า มีนักลงทุนต่างประเทศสนใจเข้าไปเช่าพื้นที่เตรียมเข้าไปปลูกยางพารา เกษตรแปลงใหญ่ ในพื้นที่สปป.ลาว ด้วย