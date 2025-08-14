เผย "ในหลวง" ทรงห่วงใยชายแดนไทย-กัมพูชา แม่ทัพกุ้งถวายรายงานทุกวัน

แม่ทัพภาคที่ 2 เผยเรื่องเล่าจากแนวหน้า และการรักษาอธิปไตยของชาติ เผย "ในหลวง" ห่วงใยตลอดเวลา กองงานของพระองค์ฯ สอบถามสถานการณ์และได้รายงานทุกวัน ย้ำทรงเป็นจอมทัพไทย ทหารทุกคนพร้อมสละชีพเพื่อชาติทุกคน ขอทุกคนรักษาชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เปรียบรักษาสีธงชาติให้ครบ
ช่วงเช้าวันนี้ (14 ส.ค.) พล.ท.บุญสิน พาดกลาง แม่ทัพภาคที่ 2 และพลตรีวินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก ร่วมงาน "สาธิตเกษตรรวมใจสู่แนวหน้า ปลูกต้นกล้าแทนคุณแผ่นดิน" ที่หอประชุมจงรักษ์ ไกรนาม อาคารคณะศึกษาศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เพื่อให้นักเรียนทุกระดับชั้น อาจารย์ และเจ้าหน้าที่รวมกว่า 3 พันคน ได้เรียนรู้เรื่องหน้าที่ และความเป็นพลเมืองไทย มีสำนึกรักชาติ เพื่อนำมาสู่การปฏิบัติจริงในฐานะแนวหลัง ที่มีส่วนในการช่วยเหลือ และสนับสนุนกองทัพในการปกป้องประเทศชาติ ในสถานการณ์ความไม่สงบบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา
.
พล.ท.บุญสิน และ พล.ต.วินธัย ได้บรรยายพิเศษในหัวข้อ "เรื่องเล่าจากแนวหน้า และการรักษาอธิปไตยของชาติ" เกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา บทบาทหน้าที่ของกองทัพบก และคนไทยทุกคน โดยบอกเล่าให้ถึง สถานการณ์ทหารแนวหน้าให้เด็ก ๆ เยาวชนฟังว่า พี่ทหารฝากมาว่า หากพี่น้องคนไทยสู้ ลูกหลานเราสู้ พี่ ๆ ทหารก็สู้ พี่ ๆ ทหารฝากบอกว่า ไม่ต้องห่วงพวกผม ขอเพียงกำลังใจจากคนไทยเท่านั้น
.
แม่ทัพภาคที่ 2 กล่าวต่อ นี่คือทหารไทย เมื่อถึงเวลามีจิตวิญญาณของพระนเรศวร พวกเราไม่ต้องหวังว่าสถานการณ์ทหารไทยจะสู้หรือไม่ ชัดเจนอยู่แล้ว เพื่อแผ่นดินนี้ ที่บรรพบุรุษได้รักษาไว้เราจะต้องปกป้อง ใครรุกล้ำดินแดนของเรา ต้องผลักดันออกไป ยืนยันว่าเราไม่ได้รุกล้ำประเทศอื่น เรารบในประเทศไทยทั้งนั้น
.
นอกจากนี้ยังกล่าวด้วยว่า “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ทรงห่วงใยอยู่ตลอดเวลา ท่านได้สอบถามสถานการณ์ไปที่แม่ทัพทุกวัน โดยกองงานของพระองค์ ได้สอบถามสถานการณ์จากแม่ทัพ และได้รายงานทุกวัน สิ่งเหล่านี้คือ จอมทัพไทย และตั้งแต่ประวัติศาสตร์พระมหากษัตริย์ทรงเป็นองค์นำกองทัพ และปัจจุบันก็ยังเป็นเช่นเดิม ดังนั้นทหารทุกคนพร้อมสละชีพ เพื่อชาติทุกคน และปัจจุบันเรายังอยู่ที่หน้าแนว แม้สถานการณ์จะเป็นอย่างไร เราก็พร้อม ไม่ว่าจะยุติก็ได้ หรือจะรบต่อเราก็พร้อม
.
พล.ท.บุญสิน ยังกล่าวถึงเรื่องการเสพสื่อด้วย หากเป็นเรื่องแตกความสามัคคีใส่ร้าย ทำลายชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ประชาชน ให้เกิดปัญหา ขอให้คิดก่อนจริงหรือไม่อย่าไปเชื่อง่าย ๆ ต้องมีสติหาข้อมูล จากหน่วยงานเกี่ยวข้องได้ และขอให้ยึดมั่น ในห้วงเวลาที่ประเทศชาติเป็นอย่างนี้ นับจากวันนี้เป็นต้นไป อยากให้คนไทย กลับมาดูผืนธงชาติไทย จำให้ดีว่า สิ่งเหล่านี้จะต้องอยู่กับแผ่นดินไทยชั่วลูกชั่วหลาน เราจะต้องช่วยกันรักษาสีธงชาติให้ครบ อันประกอบด้วย สีแดง คือ ชาติเสียสละเลือดบรรพบุรุษ รักษาแผ่นดิน, สีขาว คือ ศาสนา ยึดถือยึดมั่นในความดี และ สีน้ำเงิน คือ สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นองค์ที่ก่อบ้านสร้างเมือง ตั้งแต่โบราณเป็นจอมทัพที่นำคนไทยต่อสู้ จนมีแผ่นดินอยู่ทุกวันนี้