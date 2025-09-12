กรมการข้าวย้ำ! คุณภาพเมล็ดพันธุ์ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี มั่นใจเกษตรกรได้พันธุ์แท้ แข็งแรง ผลผลิตมั่นคง

กรมการข้าว โดยศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี เดินหน้าผลิตและขยายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี ส่งตรงถึงมือเกษตรกร มั่นใจได้ว่าเมล็ดพันธุ์ที่นำไปปลูกคือพันธุ์แท้ แข็งแรง และสร้างผลผลิตที่มั่นคง ตอบโจทย์ทั้งคุณภาพและความต้องการของตลาด
นายไพรวรรณ โลหะทิน นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ เปิดเผยว่า การใช้เมล็ดพันธุ์ที่ไม่ได้มาตรฐานส่งผลกระทบต่อเกษตรกรหลายด้าน ทั้งผลผลิตต่อไร่ลดลง เนื่องจากต้นกล้าไม่แข็งแรง ข้าวเจริญเติบโตไม่สม่ำเสมอ รวมถึงคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ที่ด้อยลง ไม่เป็นที่ต้องการของตลาด อีกทั้งยังเสี่ยงต่อการระบาดของโรคและแมลง และอาจทำให้สูญเสียความเชื่อมั่นด้านการค้า ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานีจึงดำเนินการผลิตเมล็ดพันธุ์ภายใต้มาตรการเข้มงวด เริ่มตั้งแต่การคัดเลือกพื้นที่และเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ โดยศูนย์จะจัดหาเมล็ดพันธุ์หลักและพันธุ์ขยายให้เกษตรกรนำไปปลูก พร้อมมีเจ้าหน้าที่นักวิชาการเกษตรเข้าดูแลแนะนำตลอดทุกระยะ ตั้งแต่ปลูกจนถึงเก็บเกี่ยว หลังจากนั้นจะมีการสุ่มตรวจคุณภาพในห้องปฏิบัติการ หากผ่านมาตรฐาน ศูนย์จะรับซื้อคืนเพื่อนำมาปรับปรุงคุณภาพ บรรจุ และเก็บรักษาในโรงเก็บที่มีการตรวจสอบความงอก ความชื้น ความแข็งแรง รวมถึงการป้องกันโรคและแมลงอย่างต่อเนื่อง
นางศรีอำไพ โอษฐงาม ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี กล่าวเพิ่มเติมว่า ภารกิจหลักของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี คือการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์สู่เกษตรกรในพื้นที่อุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียง โดยผ่านตัวแทนจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว เพื่อให้เกษตรกรเข้าถึงเมล็ดพันธุ์คุณภาพได้ทั่วถึง พร้อมกันนี้ยังร่วมดำเนินโครงการสำคัญของกรมการข้าวในพื้นที่ เช่น โครงการนาแปลงใหญ่ โครงการศูนย์ข้าวชุมชน และโครงการข้าวอินทรีย์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานีย้ำว่า กระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ทุกขั้นตอนถูกควบคุมอย่างเข้มงวด ทั้งในแปลงนา โรงงาน ห้องปฏิบัติการ และโรงเก็บ เพื่อให้ได้มาตรฐานตามที่กรมการข้าวกำหนด เกษตรกรจึงมั่นใจได้ว่าเมล็ดพันธุ์ทุกกระสอบที่ออกจากศูนย์คือเมล็ดพันธุ์แท้ แข็งแรง และได้มาตรฐาน
ทุกเมล็ดพันธุ์จากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี ไม่ได้เป็นเพียงเมล็ดข้าว แต่คือความมั่นใจและหลักประกันคุณภาพ ที่ช่วยให้เกษตรกรไทยสร้างผลผลิตที่มั่นคง แข็งแรง และก้าวสู่ความยั่งยืนทางการเกษตรในอนาคต