ด่วน! ศาลปกครองกลางสั่ง กทม.จ่ายชดใช้รถไฟฟ้าสีเขียว 1.1 หมื่นล้านภายใน 180 วัน

ด่วน! กทม.พ่ายยกแรกศาลปกครองกลางสั่งชดใช้ค่าจ้างเดินรถ-ค่าซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าสายสีเขียว 1.1หมื่นล้าน ภายใน 180 วันนับแต่คดีถึงที่สุด
วันนี้(29ก.ย.)ศาลปกครองกลางมีคำพิพากษาสั่งให้กรุงเทพมหานคร และ บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด ชำระค่าจ้างให้บริการเดินรถและซ่อมบำรุงส่วนต่อขยายโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวให้แก่บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ตามที่สองฝ่ายได้ทำสัญญากันไว้แต่กรุงเทพมหานคร กับ บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด กระทำผิดสัญญาไม่ชำระค่าจ้างให้บริการเดินรถและซ่อมบำรุงส่วนต่อขยายที่1และส่วนต่อขยายที่2 ตั้งแต่ มิ.ย.64-ต.ค.65 เป็นเงินรวม 1.1หมื่นล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยภายใน 180 วันนับแต่วันที่คดีถึงที่สุด
อย่างไรก็ตาม ผู้รับมอบอำนาจจากกรุงเทพฯ และบริษัทกรุงเทพธนาคม เปิดเผยว่าหลังจากนี้คงจะต้องกลับไปหารือกับทางผู้บริหาร กทม.ว่าจะดำเนินการยื่นอุทธรณ์หรือไม่ เพราะหากยื่นอุทธรณ์จะต้องอาจจะต้องมีภาระดอกเบี้ยสูงขึ้น