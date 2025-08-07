คนขับรถอดีตเจ้าอาวาสวัดใหญ่จอมปราสาท ปฏิเสธยักยอกค่าซ่อมเรือหน้าวัด

ตำรวจ บช.ก.คุมตัว "สันติชัย" คนขับรถอดีตเจ้าอาวาสวัดใหญ่จอมปราสาท เจ้าตัวปัดปฏิเสธยักยอกเงินค่าซ่อมเรือหน้าวัด
วันนี้ ( 7 ส.ค.) เจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) ได้ควบคุมนายสันติชัย คนขับรถของอดีตเจ้าอาวาสวัดใหญ่จอมปราสาท มาสอบสวน โดยระหว่างเจ้าหน้าที่ควบคุมตัว นายสันติชัย ลงจากรถ ผู้สื่อข่าวสอบถามถึงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นทั้งเรื่องการยักยอกเงินค่าซ่อมเรือหน้าวัด และนำเงินวัดไปใช้ส่วนตัว ว่าจริงหรือไม่ นายสันติชัย ตอบเพียงแค่คำว่า “ไม่มีครับ” ก่อนจะถูกควบคุมตัวเข้าไปภายในตึก
นอกจากนี้ยังพบว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการนำพยานหลักฐานมาพร้อมตัวผู้ต้องหา คือคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง พร้อมแฟ้มเอกสารประกอบ โครงการต่างๆของวัดอีกประมาณ 3 แฟ้ม ซึ่งบางส่วนสามารถไปตรวจยึดได้จากบริษัทของนายสันติชัย ซึ่งเปิดเป็นอู่ซ่อมเรือ