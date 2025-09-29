นายกฯ ร่วมกิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย หน้าตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

นายกฯ ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ - ร้องเพลงชาติ วันพระราชทานธงชาติไทย 28 ก.ย. บริเวณเสาธง หน้าตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล
เมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 29 ก.ย. ที่บริเวณเสาธง หน้าตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย เป็นประธานในพิธีเคารพธงชาติ และร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน ประจำปี 2568 (Thai National Flag Day) โดยมี รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรม
เมื่อนายกฯ และคณะ มาถึงบริเวณเสาธง หน้าตึกสันติไมตรี ได้เข้าประจำจุดยืน เจ้าหน้าที่ตำรวจผู้เชิญธง เชิญธงชาติไปประจำ ณ เสาธง และร่วมกันยืนตรงเคารพธงชาติ และร้องเพลงชาติไทย จากนั้นถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน
สำหรับวันที่ 28 กันยายน ของทุกปี วันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) เป็นวันที่น้อมรำลึกถึงโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ประกาศพระราชบัญญัติแก้ไขพระราชบัญญัติธง พุทธศักราช 2460 โดยมีสาระสำคัญ คือ การประกาศให้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งได้มีการประกาศไว้ ณ วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2460 ต่อมาสำนักนายกรัฐมนตรี ได้เสนอให้วันที่ 28 กันยายน ของทุกปี เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) โดยให้เริ่มในวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2560 เป็นปีแรก
อย่างไรก็ตาม กิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ และเพื่อแสดงความเคารพและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย เมื่อวันที่ 28 กันยายน พุทธศักราช 2460