ขอเชิญร่วมงาน “รวมพลคนรักชาติ ระลึกวีรกรรมทหารกล้า” เนื่องในโอกาสครบรอบ 108 ปี วันพระราชทานธงชาติไทย
วันอาทิตย์ที่ 28 กันยายน 2568 เมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป (เข้าร่วมฟรี!)
ไฮไลต์ภายในงาน
พิธีเชิญธงจาก 77 จังหวัดทั่วประเทศ
พิธีกางธงชาติไทยผืนใหญ่ที่สุดในโลก ขนาด 42.5 x 63.0 เมตร
นิทรรศการธงและพรรณไม้ประจำจังหวัด
การแสดงวงโยธวาทิตและคัลเลอร์การ์ด
สุนทรพจน์พิเศษ โดย พลโท บุญสิน พาดกลาง แม่ทัพภาคที่ 2 พบกับชาวสมุทรปราการเป็นครั้งแรก
การแสดงบทเพลงปลุกใจและการร่วมร้องเพลงชาติไทย
โดยได้รับเกียรติจาก พลเอก สวัสดิ์ ทัศนา ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ วุฒิสภา เป็นประธานในพิธี
ขอเชิญประชาชนและสื่อมวลชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงพลังรักชาติ เชิดชูเกียรติทหารกล้า และสร้างความภาคภูมิใจใน “ธงชาติไทย” สัญลักษณ์แห่งความเป็นไทย