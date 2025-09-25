xs
ขอเชิญร่วมงาน “รวมพลคนรักชาติ ระลึกวีรกรรมทหารกล้า” เนื่องในโอกาสครบรอบ 108 ปี วันพระราชทานธงชาติไทย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



วันอาทิตย์ที่ 28 กันยายน 2568  เมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป (เข้าร่วมฟรี!)

ไฮไลต์ภายในงาน

พิธีเชิญธงจาก 77 จังหวัดทั่วประเทศ

พิธีกางธงชาติไทยผืนใหญ่ที่สุดในโลก ขนาด 42.5 x 63.0 เมตร

นิทรรศการธงและพรรณไม้ประจำจังหวัด

การแสดงวงโยธวาทิตและคัลเลอร์การ์ด

สุนทรพจน์พิเศษ โดย พลโท บุญสิน พาดกลาง แม่ทัพภาคที่ 2 พบกับชาวสมุทรปราการเป็นครั้งแรก

การแสดงบทเพลงปลุกใจและการร่วมร้องเพลงชาติไทย

โดยได้รับเกียรติจาก พลเอก สวัสดิ์ ทัศนา ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ วุฒิสภา เป็นประธานในพิธี

ขอเชิญประชาชนและสื่อมวลชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงพลังรักชาติ เชิดชูเกียรติทหารกล้า และสร้างความภาคภูมิใจใน “ธงชาติไทย” สัญลักษณ์แห่งความเป็นไทย

 

