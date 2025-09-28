"แม่ทัพกุ้ง" รอไฟเขียว พร้อมตอบโต้กัมพูชา หากถูกยั่วยุอีก

เมื่อวันที่ 28 ก.ย.2568 แหล่งข่าวกองทัพภาคที่ 2 เปิดเผยว่า จากเหตุการณ์วานนี้ (27 ก.ย. 68) ฝ่ายกัมพูชาได้ทำการใช้อาวุธหลายขนาด เช่น ปืน ค.ปืนกล เครื่องยิงลูกระเบิด ปืนเล็กยาว ปืนไม่ทราบชนิด ระดมยิงเข้ามาในพื้นที่เขตอธิปไตยไทย บริเวณช่องบก และช่องอานม้า อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี
โดยในวันนี้ พล.ท.บุญสิน พาดกลาง แม่ทัพภาคที่ 2 ได้ลงพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา บนฐานภูมะเขือ เพื่อตรวจเยี่ยมและทำกิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย จากนั้นเดินตรวจเยี่ยมทหารๆแนวหน้า พร้อมพูดคุย กับน้องทหาร ก่อนเกษียณราชการ ว่า หากทางกัมพูชายั่วยุไม่เลิก พร้อมที่จะตอบโต้ แต่ต้องรอไฟเขียว