"แม่ทัพกุ้ง" นำเหล่าทหารกล้าร้องเพลงชาติบนยอดภูมะเขือ น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ร.๖ พระราชทานธงชาติไทย

แม่ทัพภาคที่ 2 นำเหล่าทหารกล้าร้องเพลงชาติไทย ณ ยอดภูมะเขือ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณรัชกาลที่ ๖ เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ยืนหยัดปกป้องผืนแผ่นดินไทยด้วยชีวิต
เช้าวันที่ 28 ก.ย. 68 พลโท บุญสิน พาดกลาง แม่ทัพภาคที่ 2 นำเหล่าทหารกล้าเชิญธงชาติและร่วมร้องเพลงชาติไทย ณ ยอดภูมะเขือ ประเทศไทย เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณใน “พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6” เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day)”
และสดุดีวีรชนทหารกล้าผู้เสียสละเลือดเนื้อและชีวิตเพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติไทย ธงชาติไทยที่โบกสะบัด คือสัญลักษณ์แห่งเกียรติและศักดิ์ศรี ทหารไทยจะยืนหยัดปกป้องผืนแผ่นดินนี้ด้วยชีวิต ไม่ให้สูญเสียแม้เพียงตารางนิ้ว
พลโท บุญสินกล่าวว่า "ตามที่พี่น้องคนไทยได้รับทราบแล้ววันนี้เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย ซึ่งธงชาตินี้เป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทย ของแผ่นดินไทย และเป็นศูนย์รวมจิตใจของพี่น้องคนไทยทั้งประเทศ ซึ่งประกอบด้วย 3 สี ที่เรียกว่าธงไตรรงค์ คือ สีแดง สีขาว และสีน้ำเงิน สีแดง หมายถึงชาติ เลือดเนื้อบรรพบุรุษ เลือดเนื้อวีรชนทั้งหลายที่สละชีพเพื่อชาติ ซึ่งได้มาซึ่งแผ่นดินที่เราอยู่นี่ สีขาว หมายถึงหลักคำสอนของศาสนา ความใสบริสุทธิ์ หลักธรรมที่เราจะต้องดำเนินชีวิตไปในทางที่ถูกต้อง สีน้ำเงิน หมายถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่ท่านได้เสียสละความส่วนตัวของท่านเพื่อดูแลคุ้มครองลูกหลานคนไทยทั้งประเทศ ให้อยู่เย็นเป็นสุขมาแต่ช้านาน มาแต่โบราณแล้ว
"ซึ่งทั้งสามสีนี้รวมอยู่ในผืนธงชาติ วันนี้เป็นสำคัญยิ่ง ผม แม่ทัพภาคที่ 2 ถือโอกาสมาเยี่ยมกำลังพลในพื้นที่ขัดแย้งไทย-กัมพูชา และมาให้กำลังใจน้องๆ ที่ภูมะเขือ และได้อัญเชิญธงชาติ เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ในพื้นที่ที่สำคัญยิ่งแห่งหนึ่งซึ่งพวกเราได้รอมานานในพื้นที่นี้ และได้เชิญธงชาติพร้อมกับพาน้องๆ ได้ร้องเพลงชาติในพื้นที่นี้ ขอให้พวกเราทุกคนได้รับความภาคภูมิใจ และช่วยกันรักษาธงไตรรงค์สามสีนี้ชั่วลูกชั่วหลานตลอดไป" พลโท บุญสินกล่าว