เผยภาพแม่ทัพกุ้ง เชิญธงชาติกลางพื้นที่ขัดแย้งไทย–กัมพูชา เนื่องในวันธงชาติไทย (ชมคลิป)

“กองทัพภาค 2” เผยคลิป พล.ท.บุญสิน พาดกลาง หรือ “แม่ทัพกุ้ง” แม่ทัพภาคที่ 2 กล่าวขอบคุณคนไทย พร้อมอธิบายความหมายของธงไตรรงค์ 3 สี และนำกำลังพลเชิญธงชาติ–ร้องเพลงชาติไทยในพื้นที่ขัดแย้งไทย–กัมพูชา เน้นย้ำให้คนไทยภาคภูมิใจและช่วยกันรักษาธงไตรรงค์สามสีชั่วลูกหลานตลอดไป
วันนี้ (28 ก.ย.) เพจ “กองทัพภาค 2“ โพสต์คลิปวีดีโอ เป็นภาพของพล.ท. บุญสิน พาดกลาง แม่ทัพภาคที่ 2 หรือแม่ทัพกุ้ง ได้เผยความในใจขอบคุณคนไทย โดยระบุว่า “ตามที่พี่น้องคนไทย ได้รับทราบแล้ว ว่าวันนี้เป็นวันธงชาติไทย ซึ่งธงชาตินี้เป็นสัญลักษ์ของประเทศไทย ของแผ่นดินไทย และเป็นศูนย์รวมจิตใจของพี่น้องคนไทยทั้งประเทศ ที่ประกอบด้วย 3 สี ที่เรียกว่าธงไตรรงค์ คือ สีแดง สีขาว สีน้ำเงิน สีแดงหมายถึงชาติ เลือดเนื้อบรรพบุรุษ เลือดเนื้อวีรชนทั้งหลายที่สละชีพเพื่อชาติ ได้มาซึ่งแผ่นดินที่เราอยู่นี้ สีขาวหมายถึงหลักคำสอนศาสนา ความใสบริสุทธิ์ของหลักธรรมที่เราต้องดำเนินชีวิตไปในทางที่ถูกต้อง สีน้ำเงินหมายถึงสถาบันพระมหากษัติย์ที่ท่านได้เสียสละความส่วนตัวของท่านเพื่อดูแลคุ้มครองลูกหลานคนไทยทั้งประเทศมาตั้งแต่โบร่ำโบราณแล้ว ซึ่งทั้ง 3 สี รวมอยู่ในพื้นธงชาติ
วันนี้เป็นวันที่สำคัญยิ่ง ผมแม่ทัพภาคที่ 2 จึงถือโอกาสมาเยี่ยมกำลังพลในพื้นที่ขัดแย้งไทย-กัมพูชา และถือโอกาสมาให้กำลังใจน้องๆที่ภูมะเขือ และได้ถือโอกาสมาอันเชิญธงชาติในวันธงชาติไทย ในพื้นที่ ที่สำคัญยิ่งแห่งหนึ่ง ซึ่งพวกเราได้รอมานานมนพื้นที่นี้ และพวกเราได้เชิญธงชาติพร้อมกับพาน้องๆ ได้ร้องเพลงชาติในพื้นที่นี้ ขอให้พวกเราทุกคนได้ภาคภูมิใจและช่วยกันรักษาธงไตรรงค์สามสีชั่วลูกหลานตลอดไปครับ“
โดยทางเพจได้ระบุข้อความเพิ่มเติมว่า "จากใจแม่ทัพกุ้ง"พลโท บุญสิน พาดกลาง แม่ทัพภาคที่ 2 ขอให้ทุกคนได้ร่วมภาคภูมิใจ และช่วยกันรักษาธงไตรรงค์สามสีชั่วลูกหลานตลอดไป”
