แม่ทัพภาคที่ 2 ขอให้ทุกคนร่วมภาคภูมิใจ ช่วยกันรักษาธงไตรรงค์ สามสีชั่วลูกหลานตลอดไป

พลโท บุญสิน พาดกลาง แม่ทัพภาคที่ 2 พร้อมด้วยผู้บัญชากองกำลังสุรนารี และคณะ ทำพิธีเชิญธงชาติและร่วมร้องเพลงชาติไทยกับเหล่าทหารกล้า ณ ยอดภูมะเขือ ชายแดนไทย-กัมพูชา ต.เสาธงชัย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
พลโท บุญสิน กล่าวว่า "ตามที่พี่น้องคนไทยได้รับทราบแล้ววันนี้เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย ซึ่งธงชาตินี้เป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทย ของแผ่นดินไทย และเป็นศูนย์รวมจิตใจของพี่น้องคนไทยทั้งประเทศ ซึ่งประกอบด้วย 3 สี ที่เรียกว่าธงไตรรงค์ คือ สีแดง สีขาว และสีน้ำเงิน สีแดง หมายถึงชาติ เลือดเนื้อบรรพบุรุษ เลือดเนื้อวีรชนทั้งหลายที่สละชีพเพื่อชาติ ซึ่งได้มาซึ่งแผ่นดินที่เราอยู่นี่ สีขาว หมายถึงหลักคำสอนของศาสนา ความใสบริสุทธิ์ หลักธรรมที่เราจะต้องดำเนินชีวิตไปในทางที่ถูกต้อง สีน้ำเงิน หมายถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่ท่านได้เสียสละความส่วนตัวของท่านเพื่อดูแลคุ้มครองลูกหลานคนไทยทั้งประเทศ ให้อยู่เย็นเป็นสุขมาแต่ช้านาน มาแต่โบราณแล้ว ซึ่งทั้งสามสีนี้รวมอยู่ในผืนธงชาติ
วันนี้เป็นสำคัญยิ่ง ผม แม่ทัพภาคที่ 2 ถือโอกาสมาเยี่ยมกำลังพลในพื้นที่ขัดแย้งไทย-กัมพูชา และมาให้กำลังใจน้องๆ ที่ภูมะเขือ และได้อัญเชิญธงชาติ เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยในพื้นที่ที่สำคัญยิ่งแห่งหนึ่งซึ่งพวกเราได้รอมานานในพื้นที่นี้ และได้เชิญธงชาติพร้อมกับพาน้องๆ ได้ร้องเพลงชาติในพื้นที่นี้ ขอให้พวกเราทุกคนได้รับความภาคภูมิใจ และช่วยกันรักษาธงไตรรงค์สามสีนี้ ชั่วลูกชั่วหลานตลอดไป"