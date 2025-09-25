“วัชระ” ประชุมร่วมกับนายอำเภอเคียนซา แก้ไขปัญหาให้ประชาชนมีที่ดินทำกิน

อดีต สส.ปชป. ประชุมร่วมกับนายอำเภอเคียนซา แก้ไขปัญหาให้ประชาชนมีที่ดินทำกิน เห็นชอบตั้ง สจ.ผู้แทนชาวบ้านเพิ่ม เสนอออกระเบียบจัดสรรตามราชการกำหนด
วันนี้ (25 ก.ย.) นายวัชระ เพชรทอง อดีต สส.พรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะกรรมการคณะทำงานตรวจสอบติดตามการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ราชพัสดุ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ประชุมร่วมกับ นายณัฐพร ช่วยบำรุง ผู้อำนวยการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้แทนส่วนราชการและภาคประชาชน มี นายสุพจน์ บุญรอด นายอำเภอเคียนซา เป็นประธานที่ห้องประชุมอำเภอเคียนซา ชั้น 2
นายวัชระ เพชรทอง เสนอให้แต่งตั้ง สจ.อำเภอเคียนซา เป็นผู้แทนชาวบ้านในพื้นที่เพิ่มเติม และเสนอให้ออกระเบียบการจัดสรรตามที่ส่วนราชการกำหนด ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ทำให้การจัดที่ดินทำกินให้ประชาชนที่ อ.เคียนซา มีความคืบหน้านับหนึ่งจากนี้เป็นต้นไป.