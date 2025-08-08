ส.ป.ก.งัดมาตรการขั้นเด็ดขาด  เอาผิดเจ้าหน้าที่ส.ป.ก.สระบุรีจัดที่ดินส.ป.ก.เอื้อนายทุน พร้อมตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยเร่งด่วน

วันนี้(8สค.68) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม หรือส.ป.ก ได้ออกจดหมายชี้แจงเร่งด่วน กรณีมีการเข้าจับกุมเจ้าหน้าที่ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี(ส.ป.ก.สระบุรี) บางราย ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดที่ดินในพื้นที่ เขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี ประมาณ600 ไร่ ที่มีลักษณะเป็นการเอื้อประโยชน์ให้นายทุนตามที่ได้มีการเสนอข่าวโดยในจดหมาย ส.ป.ก.ย้ำชัดจะไม่มีการปกป้องผู้กระทำผิดและพร้อมใช้มาตรการทางกฏหมายจัดการขั้นเด็ดขาด หากตรวจพบข้อมูลมีการกระทำผิดจริง
โดยได้ชี้แจง 4ข้อดังนี้
1. ส.ป.ก. ยึดมั่นในเจตนารมณ์และภารกิจหลัก คือ "การจัดที่ดินทำกินให้แก่เกษตรกร" ผู้ไร้ที่ดินทำกิน หรือมีที่ดินเพียงเล็กน้อยไม่พอแก่การครองชีพ ให้สามารถมีที่ดินเป็นของตนเองเพื่อใช้ในการประกอบเกษตรกรรมได้อย่างยั่งยืน อันจะนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ส.ป.ก. ขอยืนยันว่า เราไม่เคยมีนโยบายหรือการดำเนินการใดๆ ที่เป็นการเอื้อประโยชน์ให้แก่นายทุนหรือกลุ่มบุคคลอื่นใดที่ไม่ใช่เกษตรกร
2. การกระทำที่เกิดขึ้นเป็นการกระทำส่วนบุคคล ไม่สะท้อนถึงนโยบายของ ส.ป.ก. ทั้งองค์กร ซึ่งทาง ส.ป.ก.รู้สึกเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และจะไม่มีการปกป้องผู้กระทำความผิดอย่างเด็ดขาด
3. การดำเนินการทางกฎหมายและวินัย ส.ป.ก. พร้อมให้ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น บังคับใช้กฎหมายในการสืบสวนสอบสวนอย่างเต็มที่และโปร่งใส เพื่อให้ข้อเท็จจริงปรากฏ และนำผู้กระทำผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมควบคู่กันนี้ ส.ป.ก. ได้ดำเนินการตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยตามขั้นตอนกับเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอยู่ก่อนแล้ว และพร้อมให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย แต่หากพบว่ามีความผิดจริง จะดำเนินการลงโทษต่อไป
4. ส.ป.ก. ได้ทบทวนและยกระดับมาตรการป้องกัน โดยจะนำกรณีปัญหาที่เกิดขึ้นมาทบทวน และปรับปรุงกระบวนการทำงาน การตรวจสอบ และกำกับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้มี ความรัดกุม เข้มงวดยิ่งขึ้น