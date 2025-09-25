สภาฯล่ม! ระหว่างพิจารณาร่างกม.อากาศสะอาด หลังมีผู้ลงคะแนนไม่ครบกึ่งหนึ่ง

สภาฯ ล่ม ระหว่างพิจารณาร่างกม.อากาศสะอาด หลังมีผู้ลงคะแนนไม่ครบกึ่งหนึ่ง ก่อนหน้าประคององค์ประชุมเกินกึ่งหนึ่งมาได้อย่างทุลักทุเล
วันนี้ (25ก.ย.) ที่รัฐสภา ในการประชุมสภาฯ วาระพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) บริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาด ที่คณะกรรมาธิการวิสามัญ ซึ่งมีนายจักรพล ตั้งสุทธิธรรม รองเลขาธิการพรรคเพื่อไทย เป็นประธานกมธ. พิจารณาแล้วเสร็จ ซึ่งที่ประชุมได้ประคององค์ประชุมเกินกึ่งหนึ่งมาได้อย่างทุลักทุเล และเมื่อเวลา 15.45 น. ที่ประชุมพิจารณาถึงมาตรา 22 ซึ่งพบว่ามี สส.ร่วมลงมติด้วยการกดบัตร 245 คน และขานการลงคะแนน 1 คน ผลคือ เห็นด้วย 245 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง ทำให้ถูกสส.พรรคประชาชนทักท้วงให้ตรวจสอบ
โดยนายณัฐวุฒิ บัวประทุม สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ลุกท้วงติงว่า การลงมติของมาตรา 22 นั้นองค์ประชุมครบหรือไม่ เพราะเข้าใจว่าการยึดถือองค์ประชุมต้องใช้ 2 รอบ คือ การแสดงตนและการลงมติ ต้องไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งหรือไม่ ทั้งนี้ได้พยายามทุกพรรคคะแนนออกมาที่ 245 แต่ที่แจ้งว่า 246 นั้นขอให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ทำให้นายฉลาด ขามช่วง รองประธานสภาฯ คนที่สอง ซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม แจ้งว่า “ครบครับ 246 เพราะมีผู้ลงมติด้วยการกดบัตร 245 คน และด้วยการขานมติ 1 คน เจ้าหน้าที่ยืนยันครบถ้วนตามข้อบังคับ” และให้พิจารณาในมาตรา 23 ต่อไป
อย่างไรก็ดีสส.พรรคประชาชน ได้ร้องขอให้ประธานที่ประชุมตรวจสอบผ่านการย้อนดูเทปบันทึกภาพการประชุม ต่อการยืนยันว่าในขั้นตอนของการลงมตินั้น เกินกึ่งหนึ่ง 246 หรือไม่ เพื่อให้ถูกต้องครบถ้วน ทั้งนี้หลังจากที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ประมาณ 5 นาที นายฉลาด แจ้งต่อที่ประชุมว่า มีสส.ลงคะแนนเพิ่มเติมด้วยวาจาเห็นด้วย แต่ปรากฎว่าใช้สิทธิออกเสียงแล้ว คือ หมายเลข 68 เป็นอันว่าที่ประชุมไม่ครบองค์ประชุมในมาตรา 22 ตนขอปิดการประชุม