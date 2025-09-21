“พรรคไทยชนะ”เดินหน้าปักธง จ.เชียงราย ขยายเครือข่ายภาคเหนือเต็มสูบ เตรียมความพร้อมไพรมารี่โหวต รับมือเลือกตั้งใหญ่

วันนี้(21 ก.ย.)ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พรรคไทยชนะได้มีการจัดประชุมตั้งตัวแทนพรรคไทยชนะ ประจำจังหวัดเชียงราย โดยมีนายจักรพงศ์ ชื่นดวง หัวหน้าพรรคไทยชนะ เป็นประธานที่ประชุม พร้อมด้วย นายวสันต์ นุ้ยภิรมย์ เลขานุการในที่ประชุม พร้อมทั้งคณะเข้าร่วมประชุม และมีเจ้าหน้าที่ กกต.จังหวัดเชียงรายร่วมสังเกตการณ์
โดยที่ประชุมมีมติแต่งตั้งตัวแทนพรรคไทยชนะประจำจังหวัดเชียงราย โดยมีตำแหน่งดังนี้ นายธนพัต รักเรียน เป็นตัวแทนพรรคไทยชนะ ประจำจังหวัดเชียงราย ลำดับที่ 1,นายพรชัย ประเสริฐสุขกุล เป็นตัวแทนพรรคไทยชนะ ประจำจังหวัดเชียงราย ลำดับที่ 2 และนายวีระศักดิ์ ศักภูไท เป็นตัวแทนพรรคไทยชนะ ประจำจังหวัดเชียงราย ลำดับที่ 3 โดยที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์
นายจักรพงศ์ เปิดเผยว่า การจัดตั้งตัวแทนพรรคไทยชนะประจำจังหวัดเชียงรายครั้งนี้ถือก้าวสำคัญของพรรคไทยชนะที่มุ่งปักธงขยายเครือข่ายในภาคเหนือเพื่อเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้ง และสร้างความเข้มแข็งทางการเมืองของพรรคโดยเฉพาะภาคเหนือ เนื่องจากตนเป็นคนภาคเหนือ และเป็นการเปิดรับว่าที่ผู้สมัคร สส.ของพรรคไทยชนะ ในทุกเขตเลือกตั้ง เพื่อขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ของพรรคไทยชนะสู่ประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สู่ชัยชนะในการเลือกตั้งครั้งหน้า