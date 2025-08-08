“ฉลาด” โต้ถูกฝ่ายค้านโจมตีไม่เป็นกลาง ยันทำตามข้อบังคับ มั่นใจถกงบปี 69 ราบรื่น

รองประธานสภาฯ คนที่ 2 โต้ถูกฝ่ายค้านโจมตีใช้อำนาจวินิจฉัยไม่เป็นกลาง ย้ำทำหน้าที่ตามข้อบังคับ มั่นใจถกงบปี 69 ราบรื่น ส่ง “วิสุทธิ์” เจรจาทุกพรรค ป้องกันองค์ประชุมล่ม
วันที่ 8 สิงหาคม 2568 ที่รัฐสภา นายฉลาด ขามช่วง รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 2 ให้สัมภาษณ์ชี้แจงกรณีถูกฝ่ายค้านวิจารณ์ว่าใช้อำนาจวินิจฉัยการประชุมเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม ไม่เป็นกลาง และอาจขัดต่อข้อบังคับ โดยยืนยันว่าตนดำเนินการอย่างถูกต้อง พร้อมเปิดเทปการประชุมเป็นหลักฐานได้
นายฉลาด ระบุว่า ในการประชุมดังกล่าวมีสมาชิกเสนอให้ใช้ข้อบังคับข้อที่ 32 เพื่อแสดงตนด้วยการเสียบบัตร แต่เพื่อความชัดเจนด้านองค์ประชุม ตนจึงวินิจฉัยให้ใช้วิธี “ขานชื่อ” ซึ่งทำให้สมาชิกที่อยู่รอบนอกสามารถเข้ามาแสดงตนได้ทันเวลา โดยผลการขานชื่อมีผู้แสดงตน 248 คน เกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมด ถือว่าองค์ประชุมครบถ้วน
“ผมไม่ได้ทำผิดข้อบังคับ เป็นไปตามดุลยพินิจ และเลขาธิการสภาฯ ก็ยืนยันว่าถูกต้อง” นายฉลาดกล่าว พร้อมตอบโต้กรณีที่นายภราดร ปริศนานันทกุล ส.ส.ภูมิใจไทย อดีตรองประธานสภาฯ คนที่ 2 วิจารณ์ว่าอาจจำข้อบังคับไม่ได้ โดยระบุว่า ยินดีให้ทดสอบความรู้ เพราะทุกอย่างดำเนินการตามกระบวนการ พร้อมย้ำว่า เลขาธิการสภาฯ มีหน้าที่ช่วยประธานในด้านข้อบังคับและขั้นตอน
นายฉลาด กล่าวอีกว่า ตนทำหน้าที่อย่างเป็นกลาง รู้จักและเข้าใจการทำงานของทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลดี เพราะอยู่ในสภามานาน และย้ำว่าไม่มีการเลือกปฏิบัติ
สำหรับการประชุมพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2569 ระหว่างวันที่ 13–15 สิงหาคมนี้ นายฉลาดมั่นใจว่าจะเป็นไปอย่างราบรื่น โดยมีการประชุมวิปเมื่อวันที่ 7 สิงหาคมที่ผ่านมา และทั้งฝ่ายค้าน-รัฐบาลต่างเห็นร่วมกันว่าจะพิจารณาให้จบในระยะเวลาดังกล่าว
โดยเขาได้มอบหมายให้นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย ในฐานะประธานวิปรัฐบาล ประสานกับทุกพรรคการเมือง เพื่อป้องกันการล่มขององค์ประชุม เนื่องจากกฎหมายงบประมาณมีความสำคัญต่อประชาชนทุกกลุ่ม
นายฉลาดยังกล่าวถึงการทำหน้าที่ประธานในระหว่างรอการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งรองประธานสภาฯ คนที่ 1 ว่า จะสลับกับนายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาฯ ทำหน้าที่วันละ 2 ชั่วโมงครึ่ง
“ผมมั่นใจว่า ทุกฝ่ายให้ความร่วมมือดี และเราจะพิจารณางบประมาณปี 2569 ให้เสร็จตามแผน เพื่อประโยชน์ของประชาชน” นายฉลาดกล่าว