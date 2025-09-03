สภาล่ม! สส.ภท.มาไม่ทันช่วงโหวตกฎหมายสารพิษ ขอโทษผิดพลาดทางเทคนิค พท.เย้ยเซ็น TOA ไม่คุยองค์ประชุม

สภาล่มวุ่น! สส.ภูมิใจไทยไปรวมตัวกันอยู่ที่พรรค ระหว่างโหวตร่างกฎหมายข้อมูลสารพิษ ทำองค์ประชุมไม่ครบ ต้องรีบบึ่งมาสภา แต่ช้าไป 5 นาที ประธานฯ สั่งปิดประชุมก่อน รีบขอโทษพรรคส้มผิดพลาดทางเทคนิค “เพื่อไทย” ได้ทีเย้ย ปชน.เซ็น TOA ไม่ถามเรื่ององค์ประชุม
วันนี้ (3 ก.ย. 2568) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในช่วงเย็นเกิดความวุ่นวาย หลังเข้าสู่การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการรายงานและเปิดเผยข้อมูลการปล่อยและเคลื่อนย้ายสารมลพิษ พ.ศ. … หรือกฎหมาย PRTR ที่เสนอโดย น.ส.เพ็ญโฉม แซ่ตั้ง และประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งกว่า 11,000 คน ซึ่งถือเป็นกฎหมายสำคัญที่ภาคประชาชนผลักดันเข้าสภาฯ
อย่างไรก็ตาม เมื่อถึงช่วงลงมติ ปรากฏว่าสมาชิกในห้องประชุมมีจำนวนน้อย โดยเฉพาะ ส.ส.พรรคภูมิใจไทยจำนวนมากหายตัวออกจากห้องประชุมไปอยู่ที่พรรค ทำให้ไม่สามารถขานองค์ประชุมได้ ส่งผลให้ฝ่ายค้านนำโดย นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร และ นายปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒน์สกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ลุกขึ้นประท้วง เรียกร้องให้รอสมาชิก “อีกแค่ 20 คน” ที่กำลังเดินทางมา พร้อมย้ำว่า “กี่ชั่วโมงก็รอได้” เพราะกฎหมายฉบับนี้สำคัญต่อประชาชน
ด้าน น.ส.ขัตติยา สวัสดิผล และ นายวัชรพล ขาวขำ ส.ส.เพื่อไทย ลุกขึ้นซัดแรงว่า พรรคประชาชนควรถามภูมิใจไทยตอนเซ็น TOA แล้วหรือไม่ว่าจะช่วยเป็นองค์ประชุม เพราะวันนี้ชัดเจนว่าภท.ไม่อยู่ในห้องประชุม ด้าน นายชุติพงศ์ พิภพภิญโญ จากพรรคประชาชน สวนกลับว่า แค่เพื่อไทยกับประชาชนรวมกันก็เกินครึ่งแล้ว ถ้าอยู่ครบก็คงผ่านไปได้
แม้ประธานในที่ประชุม นายฉลาด ขามช่วง จะพยายามกดออดเรียกสมาชิกเข้าประชุมหลายครั้ง แต่สุดท้ายเวลา 18.00 น. ได้ตัดสินใจปิดประชุม ท่ามกลางเสียงโวยวาย โดย นายณัฐวุฒิ บัวประทุม ส.ส.ประชาชน ตะโกนลั่นว่า “รอนิดเดียวก็ไม่ได้ท่านประธาน” ขณะที่ นายปกรณ์วุฒิ ยังประท้วงไม่เห็นด้วย
รายงานระบุว่า หลังสั่งปิดประชุมเพียง 5 นาที ส.ส.ภูมิใจไทยจำนวนมากที่ไปประชุมภายในพรรคจึงทยอยเดินทางกลับมาที่สภา แต่ไม่ทันการแล้ว โดยต่างยกมือขอโทษ ส.ส.พรรคประชาชน ยอมรับว่า “ผิดพลาดทางเทคนิค”