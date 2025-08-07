"ไชยา" นั่งรองปธ.สภาฯคนที่ 1 ลั่นเป็นกลางร่วมมือทุกฝ่ายรับใช้ปชช. หลังสภาป่วนภท.ขอนับองค์ประชุม

“ไชยา” ขึ้นแท่นรองประธานสภาฯ คนที่ 1 ลั่นวางตัวเป็นกลาง พร้อมร่วมมือทุกฝ่ายรับใช้ประชาชน หลังสภาป่วน เด็กภท.เสนอนับองค์ประชุม
วันนี้(7 ส.ค.) ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้มีการพิจารณาวาระเลือกตั้งตำแหน่งรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่ง แทนนายพิเชษฐ เชื้อเมืองพาน โดยนายสรวงศ์ เทียนทอง ส.ส.สระแก้ว และเลขาธิการพรรคเพื่อไทย เป็นผู้เสนอชื่อนายไชยา พรหมา ส.ส.หนองบัวลำภู พรรคเพื่อไทย ซึ่งไม่มีผู้ใดเสนอชื่อแข่งขัน ทำให้นายไชยาได้รับตำแหน่งโดยไม่ต้องลงคะแนน
ภายหลังได้รับตำแหน่ง นายไชยาได้กล่าวแสดงวิสัยทัศน์ต่อที่ประชุมว่า จะนำความรู้และประสบการณ์ตลอดชีวิตมาใช้ในการทำหน้าที่ในสภาแห่งนี้ ซึ่งถือเป็นสถาบันนิติบัญญัติที่สำคัญไม่แพ้ฝ่ายบริหาร พร้อมย้ำว่า สภาควรเป็นที่พึ่งของประชาชน เป็นเวทีแห่งการร่วมมือกันระหว่างรัฐบาลและฝ่ายค้าน เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศ
“แม้ว่าผมจะมาจากพรรคเพื่อไทย แต่เมื่อรับหน้าที่เป็นประธานในสภา สิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องยึดไว้คือ ความเป็นกลาง และสร้างความเชื่อมั่นอย่างเที่ยงธรรม ผมพร้อมจับมือกับทุกฝ่าย เพื่อสร้างสถาบันนิติบัญญัติให้มั่นคงและเข้มแข็ง” นายไชยากล่าว
จากนั้นเวลา 15.20 น. นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม และประกาศปิดการประชุม
อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ที่ประชุมได้มีการถกเถียงกันหลังจากที่พรรคเพื่อไทยเสนอเลื่อนวาระการเลือกรองประธานสภาฯ คนที่หนึ่งขึ้นมาพิจารณาก่อน ทำให้ ส.ส.ฝ่ายค้านอย่างนายกรวีร์ ปริศนานันทกุล พรรคภูมิใจไทย เสนอให้นับองค์ประชุม ทำให้บรรยากาศในสภาเป็นไปอย่างปั่นป่วน ก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการนับองค์ประชุมด้วยการขานชื่อตามลำดับตัวอักษร ซึ่งใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง ผลปรากฏว่า มีสมาชิกเข้าร่วมประชุมจำนวน 248 คน เกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมด ถือว่าครบองค์ประชุมอย่างเป็นทางการ