“เดชอิศม์” จ่อนำ 5 สส.สงขลา ซบ “กล้าธรรม” ผ่าน “เสธ.หิ” ด้าน “สายัณห์” กลับ ปชป.หลัง ภท.ดึง “อวยพรศรี” ลงเขต 9 เมืองคอน

“เดชอิศม์” เตรียมขน สส.สงขลา 5 คน ซบ “กล้าธรรม” ผ่านการประสานของ “เสธ.หิ ” ส่วน “สายัณห์” เปลี่ยนใจกลับซบ ปชป. หลัง ภท.ดึง “อวยพรศรี” ลงเขต 9 เมืองคอน ทับซ้อนกัน
วันนี้ (23 ก.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานความเคลื่อนไหวในพรรคประชาธิปัตย์ ภายหลง นายเฉลิมชัย ลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรค และจะมีการประชุมใหญ่สมัยวิสามัญเพื่อเลือกหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรคคนใหม่ในวันที่ 18 ตุลาคมนี้ ทำให้เกิดกระแสข่าวการย้ายพรรคของ สส.หลายคน อาทิ นางอวยพรศรี เชาวลิต สส.นครศรีธรรมราช ที่ถูกทาบทามโดย นางนที รัชกิจประการ แกนนำพรรคภูมิใจไทย กลุ่มของ นายนิพนธ์ บุญญามณี อดีตรองหัวหน้าพรรค
ล่าสุด มีรายงานว่า นายเดชอิศม์ ขาวทอง สส.สงขลา รักษาการเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ จะขน สส.สงขลา ในกลุ่มของตน 3 คน คือ นายเดชอิศม์ น.ส.สุภาพร กำเนิดผล (ภรรยา) และนายศักดิ์สิทธิ์ ขาวทอง (บุตรชาย) รวมถึง พ.ต.ท.สุรินทร์ ปาลาเร่ สส.สงขลา และ น.ส.สุพัชรี ธรรมเพชร สส.สงขลา ไปสังกัดพรรคกล้าธรรม ของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ประธานพรรค โดยผ่านการประสานงานของ นายหิมาลัย ผิวพรรณ (เสธ.หิ) ที่เพิ่งลาออกจากสมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติ และมาสมัครเป็นสมาชิกพรรคกล้าธรรม ไม่นานนี้
แต่ก็ยังมีเลือดประชาธิปัตย์ไหลกลับ กรณี นายสายัณห์ ยุติธรรม อดีต สส.นครศรีธรรมราช ที่ก่อนหน้านี้ มีข่าวว่า จะไปสังกัดพรรคภูมิใจไทย และได้ทำพื้นที่ในเขตเลือกตั้งมาระยะหนึ่งแล้ว แต่เมื่อมีการเปิดตัวนางอวยพรศรี ให้ลงเลือกตั้งในเขต 9 ซึ่งเป็นเขตเดียวกัน ทำให้นายสายัณห์จึงต้องหาพื้นที่ลงโดยกลับมายังพรรคประชาธิปัตย์