ปชป.เคาะวันเลือกหัวหน้า-กรรมการบริหาร 18 ต.ค. “ประมวล” เชื่อรอบนี้ไร้รอยร้าว ทุกคนร่วมมือเพื่ออนาคตพรรค

ปชป.กำหนดวันประชุมใหญ่เลือกหัวหน้าพรรค-กก.บห. 18 ต.ค.นี้ รักษาการหัวหน้า “ประมวล” ลั่นจัดการให้จบ ส่งไม้ต่อทีมใหม่ เชื่อ รอบนี้ไร้รอยร้าว ทุกคนร่วมมือเพื่ออนาคตพรรคและประชาชน
วันนี้ (18 ก.ย.) เมื่อเวลา 10.00 น. ที่พรรคประชาธิปัตย์ รักษาการคณะกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ ประชุมเตรียมความพร้อมพิจารณากำหนดวันจัดประชุมใหญ่วิสามัญ เพื่อเลือกหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ โดยมีกรรมการบริหารหลายคนร่วมประชุมผ่านระบบทางไกล เช่น นายเดชอิศม์ ขาวทอง รักษาการเลขาธิการพรรค ที่เข้าร่วมจากจังหวัดสงขลา เนื่องจากติดภารกิจในพื้นที่
ภายหลังการประชุม นายประมวล พงศ์ถาวราเดช รักษาการหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เปิดเผยว่า ที่ประชุมมีมติกำหนดให้วันที่ 18 ตุลาคม 2568 จัดประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อเลือกหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารชุดใหม่ ที่โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ โดยการประชุมวันนี้เป็นเพียงการเตรียมความพร้อมให้เป็นไปตามข้อบังคับพรรค และ พ.ร.บ.พรรคการเมือง ยังไม่ได้มีวาระการยื่นสมัครตำแหน่งหัวหน้าพรรค ผู้ที่สนใจสามารถยื่นสมัครได้ในวันประชุม ซึ่งทุกคนย่อมทราบคุณสมบัติของตนเองอยู่แล้ว
นายประมวล กล่าวว่า เชื่อว่า การประชุมวันที่ 18 ต.ค. จะเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เพราะทุกคนรักพรรคและต้องการให้พรรคเดินไปข้างหน้า พรรคเป็นองค์กรที่ประชาชนจับตา เราต้องร่วมมือ ไม่เห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนตน แต่เห็นแก่ประโยชน์ของพรรคและประเทศชาติ
ส่วนกระแสความขัดแยกภายใน นายประมวล ยืนยันว่า “รอบนี้ไม่มีรอยร้าว” มีแต่ความตั้งใจสนับสนุนให้พรรคก้าวไปข้างหน้า โดยมองว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในรอบกว่า 10 ปีที่ผ่านมาเป็นบทเรียนสำคัญ และเชื่อว่าพรรคจะสามารถก้าวผ่านไปได้
ทั้งนี้ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน อดีตหัวหน้าพรรค ไม่ได้ฝากอะไรไว้เป็นพิเศษ หน้าที่ของตนในฐานะรักษาการหัวหน้าพรรค คือจัดการให้การเลือกตั้งหัวหน้าพรรค และ กก.บห.ชุดใหม่เสร็จสิ้น เพื่อส่งไม้ต่อให้ทีมบริหารใหม่กำหนดทิศทางการเมืองต่อไป
สำหรับความพร้อมในการเลือกตั้งใหญ่ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต นายประมวล กล่าวว่า พรรคมีการเตรียมการเบื้องต้นไว้แล้ว ทั้งนโยบายและการวางโครงสร้าง โดยคณะทำงานที่นายเฉลิมชัยได้ตั้งไว้ก่อนหน้านี้จะเป็นฐานสำคัญในการสานต่อให้กรรมการบริหารชุดใหม่ดำเนินการได้ทันที