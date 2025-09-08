“เสธ.หิ” เผยเคลียร์ “เอกนัฐ” แล้ว จากกันด้วยความเข้าใจ

“เสธ.หิ” เผยเคลียร์ใจ “เอกนัฏ” แล้ว ลาออกจากพรรคเพราะมุมมองต่างกัน มีข้อดี 2 ข้อ เปิดโอกาสให้เลขาฯ พรรคหาทีมงานใหม่ และตนได้รักษาสัญญาที่เคยรับปากจะไปช่วยงาน “ธรรมนัส” ย้ำจากกันด้วยดี
วันนี้(8 ก.ย.) เมื่อเวลา 21.35 น. ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ อดีตผู้อำนวยการพรรครวมไทยสร้างชาติ โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก “ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ” ว่า หลังจากผมโพสต์ชี้แจงเหตุผลที่ผมลาออกพรรครวมไทยสร้างชาติแล้วมาร่วมงานกับพรรคกล้าธรรมนั้น ท่านเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ เลขาธิการพรรครวมไทยสร้างชาติ ได้กรุณาติดต่อมาสอบถามเกี่ยวกับกรณีดังกล่าว
ผมได้เรียนชี้เแจงกับท่านถึงปัญหาที่ผ่านมา อาจจะเกิดจากสไตล์การทำงานที่ไม่เหมือนกัน ท่านเป็นคนหนุ่มรุ่นใหม่ ส่วนผมนั้นใกล้เข้าสู่วัยรับเบี้ยผู้สูงอายุแล้ว อาจจะมีมุมมองการเมืองที่ต่างกัน มีความไม่เข้าใจกันบ้าง ประกอบกับท่านพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค หัวหน้าพรรค ได้วางตัวท่านเอกนัฏฯ เป็นหัวหน้าพรรคคนต่อไป และมอบอำนาจการบริหารงานในพรรคให้ท่านเอกนัฏฯ มีอำนาจตัดสินใจในเรื่องสำคัญต่างๆ ผมก็เลยพิจารณาว่าผมควรจะลาออกเพื่อให้ท่านเอกนัฏฯ ได้เลือกทีมงานใหม่ประกอบกับผมเคยรับปากกับท่านธรรมนัส พรหมเผ่าไว้ และช่วงนี้ถือว่าการเมืองนั้นเข้าสู่โหมดเลือกตั้งแล้ว ผมจึงคิดว่าถึงเวลาที่ผมจะต้องกลับไปหาท่านธรรมนัสฯ ตามที่ได้ให้สัญญากับท่านไว้
ในการลาออกครั้งนี้ ผมคิดว่าได้ประโยชน์ 2 ข้อ ข้อแรก เพื่อให้ท่านเอกนัฏฯ ได้ปรับทีมทำงานการเมืองที่เข้าขากับท่านมากขึ้น ข้อ 2 ผมได้รักษาสัจจะวาจาของผมที่ได้ให้ไว้กับท่านธรรมนัสฯ ส่วนความไม่เข้าใจกันบ้างที่ผ่านมาถือเป็นเรื่องธรรมดาของการทำงานร่วมกัน หลังจากพูดคุยกันแลัว ต้องขอขอบคุณท่านเอกนัฏฯ ที่เข้าใจการตัดสินใจของผม ขอบคุณสำหรับคำพูดที่บอกว่าเราจากกันด้วยดีนะครับพี่ ซึ่งทำให้ผมมีความสบายใจเป็นอย่างมาก
จึงขอนำเรียนว่า ถึงตัวผมจะจากพรรครวมไทยสร้างชาติมา ก็ด้วยวิถีทางทางการเมืองที่เป็นไปตามธรรมชาติ ส่วนในใจนั้น ยังมีความรักและเคารพในท่านพีระพันธุ์ฯ และซาบซึ้งในน้ำใจของท่านเอกนัฏฯ เลขาฯ พรรคเหมือนเดิมครับ