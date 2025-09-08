‘บ้านใหญ่ธรรมเพชร’ มั่นใจ ปักหลัก รทสช. หนุน ‘พีระพันธุ์’ สู้ต่อ

“บ้านใหญ่ธรรมเพชร” ประกาศหนุน “พีระพันธุ์” ประกาศ สู้ต่อ เดินหน้า “รวมไทยสร้างชาติ“ สู่การเลือกตั้ง หลังได้รับคำมั่น “สู้ต่อ” เชื่อ กระแสผูกโยง “ลุงตู่” ในพื้นที่ภาคใต้-กทม. ยังพอไปได้
รายงานข่าวแจ้งถึงความเคลื่อนไหวของพรรครวมไทยสร้างชาติ ที่เกิดความแตกแยกภายในอย่างหนักมาตั้งแต่สมัยน.ส.แพทองธาร ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี จนถึงการโหวตเลือกนายอนุทิน ชาญวีรกูล เป็นนายกฯ เมื่อ5ก.ย.ที่ผ่านมา ยิ่งสะท้อนความไม่เป็นเอกภาพอย่างขีดสุด เมื่อกลุ่ม16สส.ของนายสุชาติ ชมกลิ่น และกลุ่มของนายเอกนัฎ พร้อมพันธุ์ เลขาธิการพรรค ตัดสินใจหันไปโหวตสนับสนุนนายอนุทิน ก่อนจะตามมาด้วยการลาออกจากสส.บัญชีรายชื่อ รวมไทยสร้างชาติ ของนายสุชาติ และนายธนกร วังบุญคงชนะ ที่เตรียมรับตำแหน่งรัฐมนตรี และเดินหน้าการเมืองกับพรรคโอกาสใหม่ ขณะที่ ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ ที่ลาออกจากผอ.พรรค เพื่อไปร่วมงานกับพรรคกล้าธรรม ด้วยเหตุผลความไม่ลงรอยกับนายเอกนัฎ อย่างรุนแรง ยิ่งสร้างความไม่มั่นใจให้กับ สส.ในส่วนที่ยังอยู่กับนายพีระพันธุ์ สาลีรัฐภาค หัวหน้าพรรค เป็นอย่างมาก
รายงานข่าวแจ้งว่า นายนิติศักดิ์ ธรรมเพชร สส.พัทลุง บุตรชายของนายวิสุทธิ์ ธรรมเพชร นายก อบจ.พัทลุง หนึ่งใน สส.สายนายพีระพันธุ์ ได้สอบถามกับนายพีระพันธุ์ ว่าจะเอาอย่างไรต่อไปทางการเมือง โดยนายพีระพันธุ์ ให้คำมั่นกับลูกพรรคว่าเลือกตั้งครั้งหน้ายังสู้ต่อ ทำให้นายนิติศักดิ์ และสส.อีกส่วนหนึ่งยังคงสนับสนุนนายพีระพันธุ์ต่อไป เนื่องจากมองว่า ตัวของนายพีระพันธุ์ ยังมีความเชื่อมโยงกับกระแสของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในพื้นที่ภาคใต้และกทม. เหลืออยู่ เมื่อบวกกับความเป็นบ้านใหญ่ จึงยังพอไปต่อได้ในทางการเมือง
นอกจากนี้ สส.รวมไทยสร้างชาติ ที่ไม่ได้โหวตสนับสนุนนายอนุทิน เป็นนายกฯ ก็ได้พูดคุยกับนายอนุทิน ถึงเหตุผลและความจำเป็นในการตัดสินใจครั้งนี้ ซึ่งก็เข้าใจเงื่อนไขและข้อจำกัด จึงต้องจับตาว่าในอนาคตตก็อาจมีโอกาสร่วมงานกันได้อีกครั้ง