“สุชาติ” ลาออกจาก สส.รทสช.เตรียมรับเก้าอี้รองนายกฯ ควบ รมว.ทส. “ธนกร” ไขก๊อกเช่นกันเตรียมนั่ง รมว.อุตสาหกรรม

“สุชาติ ชมกลิ่น” ลาออกจาก สส.บัญชีรายชื่อ รทสช.เข้ารับตำแหน่งรองนายกฯ ควบ รมว.ทส. “ธนกร วังบุญคงชนะ” ลาออกเช่นกัน เตรียมนั่งเก้าอี้ รมว.อุตสาหกรรม ด้าน “เสธ.หิ” ย้ายซบกล้าธรรมแน่นอนแล้ว
วันนี้ (8 ก.ย.) ความเคลื่อนไหวการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีล่าสุด นายสุชาติ ชมกลิ่น สส.บัญชีรายชื่อ พรรครวมไทยสร้างชาติ และ นายธนกร วังบุญคงชนะ มีรายชื่อเป็นรัฐมนตรีในคณะรัฐมนตรีของนายอนุทิน ชาญวีรกูล โดยยื่นหนังสือลาออกจาก สส.บัญชีรายชื่อ รทสช. กับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) วันนี้ โดย นายสุชาติ เป็นรองนายกรัฐมนตรี ควบ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่วนนายธนกร เป็น รมว.อุตสาหกรรม
การลาออกของนายธนากรและนายสุชาติ ส่งผลให้ น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ กับ นายโรจน์พิศาล อินทรักษ์ เลื่อนขึ้นมาเป็น สส. ลำดับถัดไป
ด้าน ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ หรือที่รู้จักในชื่อ เสธ.หิ ประกาศลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติ เพื่อไปร่วมงานกับพรรคกล้าธรรม ภายใต้การนำของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ซึ่งเจ้าตัวบอกว่า เคยรับปากจะทำงานร่วมกับ ร.อ.ธรรมนัส ไว้ก่อนหน้านี้