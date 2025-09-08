“ดร.แด๊ก” โพสต์อำลา รทสช.เหตุทิศทางพรรคเริ่มแตกต่างจากที่ยึดถือ ชี้ “อิ๊งค์” โดนตัดสินผิดจริยธรรมร้ายแรง รบ.เดิมหมดความชอบธรรม

“ธนกร” โพสต์เปิดใจแจงเหตุอำลา รทสช.เพราะทิศทางพรรคเริ่มแตกต่างจากหลักการที่ยึดถือ โดยเฉพาะความชอบธรรมของรัฐบาล หลัง “แพทองธาร” ถูกศาลตัดสินผิดจริยธรรมร้ายแรง ถ้ายังเลือกข้างรัฐบาลชุดเดิม ย่อมหลีกเลี่ยงคำถามจากประชาชนไม่ได้ ย้ำ ศรัทธาของประชาชนคือสิ่งสำคัญที่สุด
วันนี้ (8 ก.ย.) นายธนกร วังบุญคงชนะ อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และอดีต สส.บัญชีรายชื่อพรรครวมไทยสร้างชาติ โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก “ธนกร วังบุญคงชนะ” ว่า ตลอดเวลาที่ผมทำงานการเมืองในนามพรรครวมไทยสร้างชาติ
ผมยึดมั่นเสมอว่า การเมืองคือการอาสามารับใช้ประชาชน และผมก็ภาคภูมิใจที่ได้ร่วมกับพรรคในการทำงานเพื่อบ้านเมืองตลอดมา แต่ในช่วงเวลาที่ผ่านมา ผมเห็นชัดเจนว่า “ทิศทางของพรรค” เริ่มแตกต่างจาก “หลักการที่ผมยึดถือ”
โดยเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวกับความชอบธรรมของรัฐบาล เมื่อศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยให้นายกรัฐมนตรีแพทองธาร พ้นจากตำแหน่ง เนื่องจากการฝ่าฝืนจริยธรรมอย่างร้ายแรง ผมเชื่อว่า พรรคการเมืองใดที่ยังเลือกยืนอยู่เคียงข้างรัฐบาลชุดเดิมย่อมหลีกเลี่ยงคำถามจากประชาชนไม่ได้
ผมเคารพการตัดสินใจของเพื่อนร่วมพรรคทุกคน แต่ในฐานะผู้แทนของประชาชน ผมไม่อาจนิ่งเฉยได้ ในยามที่ศรัทธาของประชาชนกำลังถูกท้าทาย
ดังนั้น เพื่อรักษาหลักการ และยืนยันว่า ผมยังคงซื่อสัตย์ต่อประชาชน ผมขอประกาศลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติ นี่ไม่ใช่การตัดขาดความสัมพันธ์ส่วนตัวกับใคร แต่เป็นการแสดงจุดยืนอย่างตรงไปตรงมาว่า สำหรับผม “ศรัทธาของประชาชน” คือสิ่งสำคัญที่สุด และการยืนหยัดอยู่บนหลักการ คือสิ่งที่ผมจะไม่ละทิ้ง
ที่ผ่านมา ผมไม่เคยตำหนิหรือโทษใครในพรรค ผมเลือกที่จะโทษตัวผมเอง ผมจะยังคงทำหน้าที่ดูแลพี่น้องประชาชนด้วยความซื่อสัตย์ และพร้อมร่วมมือกับทุกฝ่าย ตราบใดที่ความร่วมมือนั้นยึดมั่นในหลักการเดียวกัน และจริงใจต่อประชาชนอย่างแท้จริง
ขอบคุณพี่ๆ เพื่อนๆ น้องๆ พรรครวมไทยสร้างชาติทุกคน
ขอบคุณพี่น้องประชาชนที่เฝ้ามองการเมืองอย่างไม่ละเลย และผมขอสัญญาว่าจะไม่ทำให้ความไว้วางใจของทุกท่าน ต้องผิดหวัง ด้วยความเคารพรัก
ธนกร วังบุญคงชนะ