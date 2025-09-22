เพราะมีบ่อนกาสิโนใหม่นี่เอง “บิ๊กเล็ก” ถึงอยากเปิดด่านนัก ** พรรคส้มรับมือคดี 44 สส. "เท่าพิภพ" ไม่ไปต่อ แย้ม 4 ชื่อแคนดิเดตนายกฯ ‘เท้ง’เบอร์ 1 ‘ไหม-ต้น-เติ้ล’ รองตามมา แถมมี "คนนอก"

ข่าวปนคน คนปนข่าว
++ เพราะมีบ่อนกาสิโนใหม่นี่เอง “บิ๊กเล็ก” ถึงอยากเปิดด่านนัก
การประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปไทย–กัมพูชา หรือ จีบีซี (GBC) เมื่อวันพุธที่ 10 ก.ย.68 “บิ๊กเล็ก” พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ ที่ตอนนั้นเป็น รักษาการ รมว.กลาโหม ของไทยได้ลงนาม จับไม้จับมือกับ “เตีย เซรยฮา” รมว.กลาโหม ของกัมพูชา หลังการเจรจาบรรลุข้อตกลง 5 ข้อ ที่คนไทย ด่ากันทั้งเมือง
โดยเฉพาะข้อที่ 5 ที่ให้ “ผ่อนปรนการผ่านแดนพื้นที่แนวชายแดนบางจุดที่ไม่มีปัญหาด้านความมั่นคงที่ จ.จันทบุรี และจ.ตราด ก่อน
ไม่เพียงเสียงประชาชนก่นด่า แม้แต่ทางฝ่ายกองทัพ คือกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ของกองทัพเรือ รีบออกมาคัดค้าน พร้อมโต้ว่า...ใครบอกว่า ชายแดน จันทบุรี ตราด ไม่มีปัญหา ตอนนี้ถูกเขมรรุกล้ำแผ่นดินไทยเข้ามาถึง 17 จุดตลอดแนวชายแดน แต่รัฐบาลที่ผ่านๆ มา ไม่มีใครจัดการ
โดยเฉพาะจุดที่อยู่ตรงข้ามบ้านท่าเส้น ต.แหลมกลัด อ.เมืองฯ จ.ตราด ที่มีนายทุนกัมพูชาจับมือกับนายทุนจีน ด้วยความรู้เห็นของนายทุน และผู้มีอำนาจฝั่งไทย เข้ามารุกล้ำสร้างบ่อนกาสิโน และสร้างเมืองใหญ่โต
อีกทั้งยังมีความพยายามที่จะเปิดจุดผ่านแดนถาวรที่ บ้านท่าเส้น เชื่อมกับบ้านทมอดา ต.เวียงเวล อ.เวียงเวล จ.โพธิสัต ของกัมพูชา ที่อยู่ติดกัน
จากด่านชายแดนจุดที่บ้านทมอดานี้ มีถนนไปถึงพระตะบอง ระยะทาง 109 กม. และถ้าต่อไปถึงเสียมเรียบก็ประมาณ 200 กม.
บ่อนกาสิโนแห่งใหม่ ที่บ้านทมอดา ซึ่งรุกล้ำเข้ามาในเขตแดนไทยนี้ เจ้าของก็คือ “ออกญาตรี เพียบ (Try Pheap)” มหาเศรษฐีเขมร ที่ได้สัมปทานในการทำป่าไม้ทั้งหมดในเขมร ทั้งฝั่งชายแดนเขมร-เวียดนาม และชายเขมร-ไทย โดยผ่านคอนเนกชัน สาย“บุน รานี” ศรีภรรยาของ “ฮุน เซน” นั่นเอง
“ออกญา ตรี เพียบ” จับมือกับทุนจีน วาดฝันเอาไว้ว่าจะสร้าง“ชุมชนชาวจีนใหม่” ที่มีการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทั้งการสร้างคอนโดฯกว่า 10,000 ห้อง สร้างโรงแรมหรู 5 ดาว, บ่อนกาสิโน, ภัตตาคาร เนรมิตพื้นที่ชายแดนตรงนี้ ให้เป็นเมืองใหม่ โดยใช้ชื่อว่า “ทมอดาซิตี้”
แต่ “ตรี เพียบ” นั้นมีความขัดแย้ง ไม่กินเส้นอยู่กับ “พัด สุภาภา” หรือ “ออกญา ลี ยงพัด (Ly Yong Phat)” หรือบางคนก็เรียกว่า “เสี่ยพัด” สมาชิกวุฒิสภาและนักธุรกิจชาวกัมพูชาเชื้อสายจีนและไทยเกาะกง ซึ่งเป็นมหาเศรษฐีเบอร์หนึ่ง ของกัมพูชา และเป็นสายตรงของ “ฮุนเซน” และมีความสนิทสนมกับฝั่งไทย มาตั้งแต่ยุครัฐบาล “บิ๊กจิ๋ว” พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ
“เสี่ยพัด” คัดค้านการสร้างถนน 4 เลน จากฝั่งไทยที่บ้านท่าเส้น เข้าไปเชื่อมกับฝั่งกัมพูชา ที่บ้านทมอดา
เพราะ “เสี่ยพัด” ก็เป็นเจ้าพ่อธุรกิจสีเทา ไม่ว่าจะเป็นบ่อนกาสิโน และคอลเซนเตอร์ เหมือนกัน โดยมีฐานที่มั่นที่เกาะกง
ถ้าเดินทางจาก จ.ตราด จะไปบ่อนกาสิโนเกาะกงของ “เสี่ยพัด” ต้องเดินทางประมาณ 100 กม. และเส้นทางที่ไป ก็ต้องผ่านบ้านท่าเส้น ซึ่งอยู่ห่างจาก จ.ตราด เพียง 37 กม.
บ่อนกาสิโนของ “ตรี เพียบ” จึงเหมือนมาสร้างดักหน้า แย่งลูกค้าบ่อน “เสี่ยพัด” กันชัดๆ เพราะรู้กันอยู่ว่า “ผีพนัน” ที่ไปเข้าบ่อนนั้น คนไทยทั้งนั้น
ว่ากันว่า ในวงการกาสิโน จะมีค่าหัวคิว หรือแบ่งเปอร์เซ็นต์ให้คนที่พาลูกค้ามาเข้าบ่อน หรือถ้าเป็นระดับ “ผู้ใหญ่” ก็อาจจะให้ถือหุ้นลม ในฐานะที่อำนวยความสะดวกในการผ่านแดน ในการดึงลูกค้ามาเข้าบ่อน
ตามจุดผ่านแดนต่างๆ ตั้งแต่ จ.สระแก้ว จันทบุรี ตราด ทุกจุด มีบ่อนทั้งนั้น
ไม่รู้ว่า “บิ๊กเล็ก” จะรู้หรือเปล่า ว่าการเปิดด่านไทย-กัมพูชานั้น เท่ากับเปิดให้คนไทยไปเข้าบ่อนกาสิโน ให้เขมรมีเงินไปสร้างกองทัพ ให้ข้าราชการไทยบางคนได้รับผลประโยชน์ ให้คนไทยไปรับจ้างพวกแก๊งคอลเซนเตอร์ มาสร้างความเสียหายให้กับไทยชัดๆ !
++ พรรคส้มรับมือคดี 44 สส. "เท่าพิภพ" ไม่ไปต่อ แย้ม 4 ชื่อแคนดิเดตนายกฯ ‘เท้ง’เบอร์ 1 ‘ไหม-ต้น-เติ้ล’ รองตามมา แถมมี "คนนอก"
มีความเคลื่อนไหวจาก “พรรคส้ม” พรรคประชาชน จากงานกิจกรรมสภากาแฟ ครั้งที่ 1 ที่ตั้งชื่องานได้โลกสวยเพริศแพร้วแมวชมพู ว่า
..“ไม่มีดีล มีแต่เดิน เดินหน้าสู่การเลือกตั้งใหม่ เพื่อเตรียมพรรคให้พร้อมสู่การเลือกตั้งครั้งหน้า เพื่อจัดตั้งรัฐบาลที่ดีที่สุด” ของพรรคประชาชน
แกนนำพรรคอย่าง ‘เพชร กรุณพล’ กรุณพล เทียนสุวรรณ สส.บัญชีรายชื่อ รองโฆษกพรรคปชน. ได้เปิดเผย "แผนรับมือ" หากคดี อดีต 44 ส.ส.พรรคก้าวไกล ถูกป.ป.ช.ตั้งคณะกรรมการไต่สวนเอาผิดจริยธรรมร้ายแรง กรณีการเข้าชื่อแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112
เป็นที่รู้กันว่า...ใน 44 สส.นั้นเป็นส.ส.ปัจจุบันอยู่ 25 คน เป็นส.ส.เขต 8คน และบัญชีรายชื่อ17คน
คำถามคือ คนเหล่านี้จะ "ไปต่อ" หรือพอแค่นี้ เห็นว่าส.ส.เขตปัจจุบัน ที่ไม่ไปต่อแล้วแน่ๆ คือ "เท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร" ส.ส.กทม. ที่แจ้งพรรคไว้ว่า ภารกิจของตัวเองทำจบเเล้ว นั่นคือเรื่องสุราก้าวหน้า เมื่อเรื่องนี้จบ ก็ไม่มีอย่างอื่นทำอีก
ส่วนที่เหลือ ส.ส.7 คน "จรัส คุ้มไข่น้ำ" สส.ชลบุรี "วุฒินันท์ บุญชู" สส.สมุทรปราการ อยู่ในช่วงตัดสินใจ ว่าจะไปต่อหรือไม่ ถ้าทั้ง 2 ไม่ไปต่อ ก็จะเหลือ 5 คน คือ ศักดินัย นุ่มหนู ส.ส.ตราด น.ส.ญาณธิชา บัวเผื่อน ส.ส.จันทบุรี จิรัฏฐ์ ทองสุวรรณ์ สส.ฉะเชิงเทรา ธีรัจชัย พันธุมาศ ส.ส.กทม. และ ณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ สส.กทม.
ฟังว่า ใน 5 คนดังกล่าว พรรคได้พูดคุยจะหาตัวแทน หรือไม่ ถ้าไม่หาตัวแทน ถ้าลงสมัคร และถูกตัดสิทธิ ก็จะมีการเลือกตั้งซ่อม เพียง 5 เขต ไม่ได้มีผลอะไร
ขณะที่ ในส่วนส.ส.บัญชีรายชื่อ17 คน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นแกนนำ อยู่แถว 1 ถ้าถูกตัดสิทธิ ก็จะดันคนข้างหลังขึ้นมาเลย ไม่คิดว่าจะมีปัญหา
ส่วนการเตรียมการเลือกตั้ง โดยเฉพาะคนที่จะเป็นแคนดิเดตนายกฯพรรคส้มยืนยันชัดเจนมีมากกว่า 1 คน น่าจะส่งเต็ม 3 คน
แน่นอนว่า "เท้ง" ณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรค จะเป็นแคนดิเดตนายกฯ เบอร์ 1 ส่วนเบอร์ 2-3 แย้มๆ ชื่อออกมาก็มีทั้งที่คนทั่วไป"รู้จัก" และไม่รู้จัก
ตัวสำรองที่ว่า ก็มีทั้ง "ต้น" หรือคนในพรรคเรียก “อาจารย์ต้น” วีระยุทธ กาญจน์ชูฉัตร รองหัวหน้าพรรคปชน. ฝ่ายยุทธศาสตร์ ... ว่ากันว่า ต้น คือคนวางนโยบายทั้งหมดของพรรค คนในพรรคส้มรู้กัน แต่ประชาชนไม่รู้จัก
เบอร์ต่อมา คนนี้คนทั่วไปรู้จักดี “ไหม” น.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล รองหัวหน้าพรรคปชน. ฝ่ายนโยบาย ที่ร่างนโยบายพรรค
รวมถึง "เติ้ล" วรภพ วิริยะโรจน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ ที่ได้ชื่อว่าเป็นคนร่างนโยบายพรรคเช่นกัน
นอกจาก"คนใน" แล้วก็ยังบอกใบ้ว่า มีคนนอกที่เป็นผู้สนับสนุนพรรคอยู่ข้างหลัง ที่ยังไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นใคร บอกได้แค่ว่าเปิดตัวมา คนทั้งประเทศรู้จัก!
งานนี้ก็ต้องจับตาดูกันต่อไป