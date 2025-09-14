องค์กรอุ๊งอิ๊งครวญได้แค่ไม่กี่ร้อยล้าน แต่ถูกสาวไส้งบซอฟต์เพาเวอร์ รวม 2 ปีใช้ไปตั้ง 8,967.35 ล้านบาท

"ทักก้า" องค์กรซอฟต์เพาเวอร์ของอุ๊งอิ๊ง โอดครวญโดนล้อ ซอฟต์เพาเวอร์ 5,000 ล้าน ความจริงได้แค่ 635 ล้าน โวถ้าได้เยอะจริงผลงานเยอะกว่านี้ เจอชาวเน็ตด่ายับ "เพชร กรุณพล" ได้ทีขยี้ มีของบจัดมหาสงกรานต์และอีเวนต์ แถมงบตามกระทรวงที่ซ้ำซ้อนกันอีก สรุปผ่านมา 2 ปีผลาญแล้ว 8,967.35 ล้านบาท
วันนี้ (14 ก.ย.) แพลตฟอร์ม X บัญชี @thaccaofficial ของสำนักงานส่งเสริมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ หรือทักก้า (THACCA) ภายใต้การกำกับดูแลโดยตรงของนายกรัฐมนตรี สมัยรัฐบาล น.ส.แพทองธาร ชินวัตร ที่ยังไม่จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ เนื่องจากกฎหมายยังไม่ผ่าน ได้โพสต์ข้อความระบุว่า "จริงๆ มีอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะระบาย ไหนๆ ก็ใกล้จะลากันแล้ว จำได้ไหมปีแรกๆ ที่เรา THACCA โดนด่าว่า ซอฟต์เพาเวอร์ 5,000 ล้านๆ โดนล้อ โดนด่ามาตลอด รู้ไหมจริงๆ งบปี 67 เราไม่ได้เงินสักบาทเลย เราเลยต้องมาของบกลาง แต่ก็โดนตัดแล้วตัดอีกจนเหลือ 635 ล้านบาท แค่ 12% จากที่เขาด่าเราเท่านั้น แต่เราก็พยายามทำงานเท่าที่เราได้งบมาให้ดีที่สุด มากที่สุด แล้วก็คุ้มที่สุด กับทุกอุตสาหกรรม ถ้าเราได้งบ 5,000 ล้านจริงตามที่เขาด่าเรา ตอนนี้ผลงานเราคงเยอะกว่านี้อีกหลายเท่าตัว"
ปรากฏว่ามีคนแสดงความคิดเห็น เช่น
- 3 ปีของโครงการเรือธงซอฟต์เพาเวอร์นี้ รัฐบาลได้เงินงบประมาณสนับสนุนมากกว่า 5 พันล้านครับ โครงการนี้ได้ไปเกือบ 6 พันล้านบาทในสามปีงบประมาณ (67+68+69) ซึ่งยังไม่นับงบกลางเพิ่มเติมด้วย ที่จัดอีเวนท์มหาสงกรานต์ ชกมวยไทยทั่วโลก ฯลฯ
- ทักก้าอยากได้งบประมาณ แต่ไม่ตั้งตัวเองเป็นหน่วยรับงบประมาณ แต่อาศัยดึงงบจากโน่นทีนี่ที แล้วมาลอยตัวว่าจริงๆ เราไม่ได้งบนะ เป็นงบของที่อื่น ...โถ แล้วผลงานจากงบเหล่านั้นไม่บอกบ้างล่ะ ไม่ใช่ผลงานเรานะ เป็นผลงานจากงบของที่อื่น เงินเขาแต่เคลมผลงานเอง งี้เหรอ?
- ช่องนี้ของ THACCA (ยูทูบ @thaccaofficial) ใช้งบประมาณไปเท่าไหร่คิดว่าประสบความสำเร็จมั้ย? สร้าง impact ยังไงครับ เพราะเห็นยอดวิวหลายคลิปน้อยกว่าจำนวน ส.ส.พรรคเพื่อไทย และอาจจะน่าจะน้อยกว่าจำนวนทีมงานของ THACCA อีก ไม่ใช่ไม่สนับสนุนเรื่อง soft power แต่ตามผลลัพธ์แสดงว่าวิธีการและกระบวนการมันไม่ใช่
- ช่วยเคลียร์เรื่องนี้หน่อย โลโก้เดิมของซีเกมส์ (รูปปลา) THACCA เห็นว่าไม่สวย จึงสั่งให้ออกแบบใหม่โดย THACCA กำกับดูแลได้คอนเซ็ปต์เวอร์วัง แต่ทำไมลิขสิทธิ์ด้วนกุด! ภาษีจ่าย 1 ล้าน แต่รัฐได้แค่ภาพนิ่ง ห้ามทำ 3D ห้ามแปะบนสินค้า!? เหลือเวลาอีก 3 เดือนโปรโมตไม่ได้เพราะไม่มีโลโก้ 3D ใช่ไหม
- มีอะไรสำเร็จเป็นชิ้นเป็นอันบ้าง นอกจากการจัดอีเวนต์? ผลประกอบการทั้งหมดมีการพีอาร์มากน้อยแค่ไหน? มันไม่มีใครรู้จริงๆ ถ้าไม่ได้ตาม พ.ร.บ.ทั้งหลายที่ว่าจะทำ 100 วันแรก สวัสดิการคนทำงาน นั่นนี่ ที่หาเสียงไว้ ถ้าจะโอดครวญ ช่วยแถลงผลงานที่ทำมาทั้งหมดให้เห็นเป็นรูปธรรมหน่อยค่ะ คนเขาจะได้เห็น
- แล้วทำไม THACCA ถึงไม่ได้เงินอะ ทำไมเพื่อไทยไม่ผ่านกฎหมายอะ ทำไมไม่อนุมัติงบอะ ทำไรอยู่ตั้งสองปีอะ
ด้านแพลตฟอร์ม X บัญชี @petchy66 ของนายกรุณพล เทียนสุวรรณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน โพสต์ข้อความว่า "ข้อมูลจากปีกวัฒนธรรมของพรรคประชาชน คุณ @kanibas จากที่อ้างว่าปี 67 ได้รับงบเพียง 635 ล้านบาท
ข้อเท็จจริงปี 67 ได้งบ 635.54 ล้านบาท จากงบกลาง (เพราะรัฐบาลเพิ่งเข้ามา) แต่ก็ไปของบจัดมหาสงกรานต์และอีเวนต์อีก 404.96 ล้านบาท ยังไม่นับรวมงบตามกระทรวงที่ซ้ำซ้อนกันอีก 2,188.96 ล้านบาท ผมสรุปให้สั้นๆ งบปี 67 = 635.54 +404.96+ 2,188.86 = 3,229.36 ล้านบาท
ปี 68 ได้งบไป 2,318.42 ล้านบาท บวกกับงบกลางที่ขออีก 1,336.72 ล้านบาท และงบที่ซ้ำในกระทรวงอื่นๆ อีก 2,082.85 ล้านบาท ซึ่งปี 68 ปีเดียวเกือบ 5,737.99 ล้านบาท รวม 2 ปีใช้เงินไป 8,967.35 ล้านบาท รายละเอียดอยู่ในภาพสรุปค่าใช้จ่ายงบประมาณ
หลายคนคิดว่า THACCA มีอยู่จริง แต่แท้จริงบนโลกนี้ยังไม่มีหน่วยงานนี้เกิดขึ้นเพราะยังไม่มีการก่อตั้ง THACCA ไม่มีกฎหมายเข้าสภาสักฉบับ มีแต่เพียงกลุ่มไลน์และคณะกรรมการฯที่ทำงานกัน และมีเพียงหน่วยงานชื่อ “ปยป.” ที่ดูแลประสานงาน ดังนั้น THACCA จึงไม่มีอยู่จริงในไทยครับ"