สมเพชมัน! “ต้อม ยุทธเลิศ” ไม่ยกโทษให้ “พิง ลำพระเพลิง” ยกตีxให้อย่างเดียว แฉแค่เข้ากลุ่มไลน์ดีดออกทันที ยื่นโนติส “บีออนคลาวด์” 100 ล้าน!

“ต้อม ยุทธเลิศ” ฉะเดือด สมเพช “พิง ลำพระเพลิง” เลิกคบ เลิกเป็นเพื่อน ทำลายทุกอย่างด้วยตัวเอง ทำลายมิตร สร้างศัตรู กร้าวไม่ยกโทษให้ ยกตีxให้อย่างเดียว แฉแค่ตนเข้ากรุ๊ปไลน์ผู้กำกับดีดตัวเองออกทันที ลั่นยื่นโนติสฟ้อง “บีออนคลาวด์” 100 ล้าน แต่ถ้าขอโทษอาจจะลดให้ เตรียมฟื้นคืนชีพ “บุปผาราตรี” ตอนนี้แมสแล้ว
ยังเดือดปุดๆ สำหรับกรณีดรามา ค่าย “บี ออน คลาวด์” ผิดสัญญาภาพยนตร์เรื่อง “บุปผาราตรี” คืบหน้าล่าสุด “ต้อม ยุทธเลิศ สิปปภาค” ได้ออกมาเผยว่าได้ยกเลิกสัญญากับค่ายดังกล่าวไปแล้ว พร้อมยื่นโนติสเรียก 100 ล้าน รวมทั้งเปิดใจกรณีเปิดศึก “พิง ลำพระเพลิง” ซึ่งรับหน้าที่ผู้กำกับให้ค่ายบีออนคลาวด์ งานนี้ ต้อม ยุทธเลิศ ซัดอดีตเพื่อนแรง สมเพช!
“ตอนนี้ยกเลิกสัญญาที่เซ็นให้เขาไป ดังนั้นเขาไม่มีสิทธิ์ทำอะไรสักอย่าง การยกเลิกสัญญาเพราะผิดสัญญา ยื่นโนติสไปแล้ว 100 ล้านบาทต้องจ่ายเรา หรือไม่ก็ติดต่อทนายมา ให้เวลา 30 วัน ถึงเวลา 30 วันเขาไม่ติดต่อ ก็เอาหมายศาลไปแค่นั้น หนึ่งรอบ สองถ้าเขาดึงดันจะทำต่อ เรานัดกระทรวงวัฒนธรรมแล้ว ถ้าได้ตัวท่านรัฐมนตรีแน่นอน เราก็จะไปหารัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมตอนเขาขอทุนจากกระทรวงวัฒนธรรม เขาส่งเอกสารยังไง ถ้าเขาส่งเอกสารว่าเขาจะทำหนังเรื่องบุปผาราตรีที่เป็นบุปผาราตรีออริจินัลตั้งแต่ภาค 1-3 อันนี้ก็จะโดนอีก 100 ล้าน
มันละเมิดชื่อไอพี เหมือนอย่าง จอห์น วิค , ท็อปกัน คือชื่อหนัง คืออะไรที่เกี่ยวข้อง ที่เขาบอกว่าเอาโครงเรื่องมา ถูกยกเลิกไปแล้ว ถ้าเขาบอกว่าเอาโครงเรื่องกับชื่อเรื่องมาเฉยๆ ก็ผิดอีก เพราะมึงมายุ่งกับไอพีกู ลิขสิทธิ์ทางปัญญากับโครงเรื่องชื่อเรื่องมันไม่เกี่ยวกัน เหมือนสตาบังกับสตาบัค มันเป็นแบบนั้น
ก่อนเป็นข่าว ไม่มีใครคุยกับกูอีกเหมือนเดิม กูไม่รู้คนพวกเหี้xนี้เป็นไร แล้วคุยแต่ในเน็ต ไอ้พิง ก็เหมือนกัน เบอร์โทรกูก็มี แต่แม่xไปคุยในเน็ต ไม่รู้เป็นคxxอะไรแล้วกูเข้าไปในแชตสมาคมผู้กำกับฯ พิงอยู่ในนั้น เราเข้าไป มันลีฟกรุ๊ป แล้วจะให้ทำยังไง เข้าไปก็ถามเรื่องเงินสมาคม พิงมันลีฟออกเลย คือไม่มีใครอยากคุยกับกู กูทำอะไรผิด”
เผย “แจง ปุณณาสา พรหมยศ” เมีย “แจ๊ส ชวนชื่น” ผดุง ทรงแสง บอกตนจริงๆ ว่าแจ๊สไม่เคยเจอพิงไปทำหน้าที่ผู้กำกับ
“เรื่องแจ๊ส แจ๊สบอกกับแจง แจงบอกเรา แจ๊สบอกว่าไม่เคยเจอพิงเลย ส่วนพิง กูโทร.ไปหามึง แล้วถามมึงว่ามึงได้กำกับไหม เขาตอบว่าเออ กูไม่ได้กำกับแล้ว เขาเปลี่ยนบทจนกูรู้สึกว่ามันไม่เข้ากับกู ไปเรียกไอ้เหี้xนั่นมา มึงไปถามมัน ว่ามันพูดแบบนี้ไหม มึงจะสาบานวัดพระแก้วส้นตีxอะไรก็มา กูถามจริงๆ พวกมึงติดต่อไอ้พิงได้หรือเปล่า ติดต่อมันมั่งหรือเปล่า แล้วเขาให้สัมภาษณ์หรือเปล่า พวกมึงถามแต่กูเนี่ย”
ไม่เสียใจ แค่สมเพชคนอย่างมัน ลั่นไม่ยกโทษ ยกตีxให้อย่างเดียว
“ไม่ได้เสียใจ โกรธเฉยๆ และสมเพชคนอย่างมัน มึงทำลายทุกอย่างของตัวเอง ทำลายมิตร สร้างศัตรู ทำลายความรู้สึกของคนเป็นพ่อ มึงโดนตีxอย่างเดียว ส่วนวันที่เขามาขอจะเอาเรื่องนี้ กูไม่อยากลำเลิก เดี๋ยวกูขึ้น ไม่ต้องถามแล้ว
ถ้าวันนี้มันติดต่อมา ติดต่อเหี้xอะไร มันลีฟออกจากกรุ๊ป มึงต้องไปถามไอ้พิงเรื่องนี้ ส่วนที่มันบอกว่ายังกำกับอยู่จะพูดคxxอะไรก็พูดไป มึงไปถามมันมั่ง กูมาตอบแทนมันได้ยังไง
คุยครั้งแรกกับที่มันโพสต์ ถามว่าสวนทางกันไหม ไปถามมัน กูไม่ได้สนใจมันขนาดนั้น กูเลิกคบแม่xแล้ว ความเป็นเพื่อนไม่มี ไม่ยกโทษให้ ยกตีxให้อย่างเดียว
กูเลือกปฏิบัติ! ขู่บีออนคลาวด์รอหมายศาล
“บีออนคลาวด์รอหมายศาลแล้วกัน ไปถามบีออนคลาวด์แล้วกัน มึงโทรถามดิ แถลงดิ ตอนนี้มีสองกรณี หนังเรื่องลบหลู่เอาพลอยไปเล่นเป็นบุปผาฯ โดยไม่บอกเรา เราก็ท้วงไป เจ้าของไม่มาบอกหรอก แต่ทีมงานมาโดยดี ขอโทษ ก็ไม่เป็นไร กก็ลบออก กูไม่ใช่คนปัญญาอ่อน แต่ถ้ามึงมาแบบฉันมีสิทธิ์ถูกต้อง แบบนี้คxxแล้ว มึงมีปัญหากับกูแล้ว กูเลือกปฏิบัติ ส่วนถ้าทีมงานบีออนคลาวด์ติดต่อขอโทษบ้าง มึงมาตอนนี้ มึงมาดิ!
ถึงไม่ใช้โครงเรื่องชื่อเรื่องเป็นบุปผาฯ แล้ว มึงก็ไม่รอด เพราะตั้งแต่แรกที่ในกระทรวง มึงส่งเอกสารอะไร กูขอดูได้หมด เดี๋ยวรอดูกระทรวงเปิด ติดต่อท่านรมต.ไปแล้ว เดี๋ยวจะบอก ต้องเชิญเหมือนกัน”
ลั่นทางลงเรื่องนี้ไม่เสียเงินก็เข้าคุก ชีวิตไม่มีไกล่เกลี่ย
“ทางลงเรื่องนี้ ไม่เข้าคุกก็เสียเงิน มีสองอย่าง ในชีวิตไม่มีไกล่เกลี่ย วันนี้ฟ้องเพชร (กรุณพล เทียนสุวรรณ) ไปสองคดี แล้วเพชร กรุณพลให้ทนายมาไกล่เกลี่ย ว่าเขาจะถอนคดีที่เขาฟ้องเรา 3 คดีออก แล้วให้เราถอน เราไม่ถอน แค่นั้นเอง มึงจัดมาให้สุด”
เผยเคยเจอคนประเภทนี้เมื่อ 20 ปีก่อน
“เคสบุปผาฯ ประเทศนี้กลัวการเป็นเจ้าของงานตัวเอง คุณก็จะโดนคนกลุ่มนี้ คนประเภทนี้ฉกฉวยงานคุณไปเสมอ เรื่องแบบนี้เจอมาเมื่อ 20 กว่าปี สมัยโอเนกาทีฟ หลังจากนั้นไม่มีหน้าไหนแตะงานเราได้ ส่วนคนอื่นเป็นเรื่องของเขา อ่อนแอก็แพ้ไป ช่วยไม่ได้ ถึงบอกไงผู้กำกับหรือลิขสิทธิ์พวกนี้ ถ้าคุณไม่ไปยื่นให้เขา เขาเอาไปไม่ได้ มึงต้องเป็นส่วนยื่นให้เขาเอง แล้วมาโวยวายทีหลัง แค่นั้นเอง”
ถ้าขอโทษอาจลดให้จาก 100 ล้าน
“100 ล้านอาจลด ไม่มีปัญหาเรื่องเงิน ไม่เป็นประเด็น ถ้าขอโทษด้วยก็ลด ถ้ามาเย่อหยิ่งใส่ ไม่มีปัญหา”
เตรียมคืนชีพหนังบุปผาราตรี แมสแล้ว
“เราไม่ได้ทำบุปผาฯ มาตั้งนาน แต่พอมีเรื่องเหี้xแบบนี้ กูจำเป็นต้องทำแม่xแล้วล่ะ พลอย (เฌอมาลย์ บุญยศักดิ์) กดหัวใจให้ตลอด ก็บอกว่าพลอย เดี๋ยวต้องคุยกันหน่อยแล้ว กลับมาแน่ มันแมสแล้วไง แมสแบบไม่ตั้งใจ กูให้มึงไปตั้งแต่แรก กูอยู่เงียบๆ ของกูตั้งนานแล้ว พวกมึงขุดกูขึ้นมาให้อยู่ตรงนี้ทำไม แล้วบอกว่ากูหิวแสง แสงเหี้xไร พวกมึงเอาแสงมาส่องกู หิวคxxอะไร”
ไม่มีอะไรต้องฝากพิง ซัดแหลก แอ็กท่าเป็นผู้กำกับ ทุเรศ!
“ไม่คุยกับพวกแม่x ฝากคxxอะไรล่ะ (หัวเราะ) มึงก็วนอยู่แต่ไอ้เหี้xนี่ กูบอกแล้วตอนนี้มันเป็นศัตรู ไม่ใช่เพื่อน ตั้งแต่มึงไปแอ็กท่าว่าเป็นผู้กำกับนะ ทุเรศ แล้วมาด่าลูกเรา แล้วเจ้าของเอาสิ่งที่มันด่าไปโพสต์ให้ทัวร์ลง มึงหนัก บอกเลย มีค่ามากกว่า 100 ล้าน ถ้าต้องการทำให้กูเจ็บ กูเจ็บมาก แล้วกูจะทำให้มึงรู้ว่ากูเจ็บขนาดไหน ทั้งสองตัว”