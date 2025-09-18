"สุชาติ" แห้ว! ศาลปกครองกลางยกฟ้อง กวช. ปมริบตำแหน่งศิลปินแห่งชาติ เซ่นโพสต์หมิ่นเหม่สถาบัน

ศาลปค.กลางยกฟ้องปม "สุชาติ สวัสดิ์ศรี" ยื่นฟ้องกวช. เพิกถอนตำแหน่งศิลปินแห่งชาติ เรียกค่าเสียหาย 1.3 ล้าน เหตุโพสต์หมิ่นเหม่ต่อสถาบัน ชี้มิใช่เป็นการใช้ดุลพินิจที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
วันนี้ (18ก.ย.) ศาลปกครองกลาง มีคำพิพากษายกฟ้องในคดีที่นายสุชาติ สวัสดิ์ศรี หรือ สิงห์ สนามหลวง บรรณาธิการชื่อดัง อดีตศิลปินแห่งชาติ ยื่นฟ้องคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (กวช.)และกระทรวงวัฒนธรรม ต่อศาลปกครองกลาง กรณีมีคำสั่งเพิกถอนนายสุชาติออกจากตำแหน่งศิลปินแห่งชาติ เนื่องจาก นายสุชาติโพสต์ข้อความและรูปภาพจำนวนมากลงในเฟซบุ๊กส่วนตัว มีถ้อยคำหรือภาพที่หมิ่นเหม่ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยไม่ชอบด้วยกฏหมาย พร้อมเรียกร้องให้กระทรวงวัฒนธรรมชดใช้ค่าเสียหายต่อการละเมิดสิทธิในเกียรติยศชื่อเสียง เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างร้ายแรง ค่ารักษาพยาบาลตามสิทธิ รวม 1,318,089.50 บาท
ศาลให้เหตุผลของการยกฟ้องว่า เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า นายสุชาติ ซึ่งได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ (เรื่องสั้นและกวีนิพนธ์) ตามประกาศคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ได้ทำการโพสต์ข้อความและรูปภาพจำนวนมากลงในเฟซบุ๊กส่วนตัว ในขณะที่สังคมกำลังมีประเด็นแย้ง และมีถ้อยคำหรือภาพที่หมิ่นเหม่ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์หลายครั้ง ไม่เป็นไปตามข้อบัญญัติ พ.ร.บ.วัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2553 ที่ระบุ บทบาทของศิลปินแห่งชาติที่พึงมี ได้แก่ การวิจัย พัฒนา ฟื้นฟู อนุรักษ์ให้การศึกษา ส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานศิลปะวัฒนธรรม ให้คำแนะนำและปรึกษาทางศิลปะ วัฒนธรรมแก่กระทรวงวัฒนธรรม และเมื่อสถาบันพระมหากษัตริย์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน รัฐธรรมนูญและปวงชนชาวไทยต่างก็ให้ความเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมาโดยตลอดเวลาหลายร้อยปี การที่ กวช.มีมติในการประชุม เมื่อวันที่ 19 ส.ค.2564 ให้ยกเลิกการยกย่องเชิดชูเกียรติการเป็นศิลปินแห่งชาติของนายสุชาติ และให้งดจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่นายสุชาติ ตั้งแต่วันที่ กวช.มีมตินั้น จึงมิใช่เป็นการใช้ดุลพินิจที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และไม่ใช่การกระทำละเมิดต่อนายสุชาติ พิพากษายกฟ้อง