ศาลสั่งจำหน่ายคดี “โอม" ปภส.หมิ่นประมาท "ทักษิณ" หลังจำเลยยอมขอโทษตัดต่อภาพรักษาตัวชั้น 14

ศาลอาญากรุงเทพใต้สั่งจำหน่ายคดี “โอม” ปภส.หมิ่นประมาททักษิณ หลังเจ้าตัวโพสต์เฟซบุ๊กขอโทษ อ้างสำนึกผิดปมตัดต่อภาพรักษาตัวชั้น 14
เมื่อวันที่ 11 ก.ย.ที่ผ่านมา ศาลอาญากรุงเทพใต้ นัดสืบพยานโจทก์ในคดีหมายเลขดำอทย 93/2568 ที่พนักงานอัยการสำนักงานคดีอาญากรุงเทพใต้ โจทก์ เเละนายวิญญัติ ชาติมนตรี ผู้รับมอบอำนาจนายทักษิณ ชินวัตร โจทก์ร่วม ยื่นฟ้องนาย ทรงชัย หรือโอม เนียมหอม ประธานกลุ่มประชาภักดิ์พิทักษ์สถาบัน (ปภส.)ในความผิดฐานหมิ่นประมาทผู้อื่นโดยการโฆษณา
จากกรณี นายทรงชัย จไเลยนำรูปภาพเก่าของนายทักษิณที่พักรักษาตัวอยู่ต่างประเทศและมีข้อความ มาโพสต์ลงทวิตเตอร์ เกี่ยวกับนายทักษิณที่รักษาตัวอยู่ชั้น 14 รพ.ตำรวจ ทำให้ประชาชนทั่วไปเข้าใจผิด
ในคดีดังกล่าว จำเลยได้โพสต์ข้อความใน เฟซบุ๊ก ประชาภักดิ์พิทักษ์สถาบัน ของจำเลย เรื่องแถลงการณ์ขอโทษนายทักษิณ ชินวัตร โดยระบุข้อความว่า
"ตามที่สาธารณชน รับทราบโดยทั่วกันว่าข้าพเจ้า นายทรงชัย เนียมหอม ได้กระทำการนำภาพของคุณทักษิณ ชินวัตร มาเผยแพร่ ตัดต่อ แต่งเติม และนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์เป็นเหตุให้ประชาชนทั่วไปเข้าใจว่า คุณทักษิณ ชินวัตร ไม่ได้ป่วยจริง หรือใช้อภิสิทธิ์พิเศษพักรักษาตัวอยู่ห้องพิเศษชั้น 14 โรงพยาบาลตำรวจ จึงยอมรับผิดทุกข้อกล่าวหาและกราบขออภัยคุณทักษิณ ชินวัตร ที่ได้ล่วงเกิน ไม่ว่าการกระทำนั้นจะผ่านวาจา เผยแพร่ผ่านตัวอักษร หรือนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ก็ตาม ขอท่านได้โปรดยกโทษให้ข้าฯ และเลิกแล้วต่อกัน โดยข้าฯ สัญญาว่าจะไม่ยุ่งเกี่ยวหรือพาดพิงท่านตราบใดที่ท่านยังคงสถานะเป็นพลเรือนทั่วไป อันมิใช่ส่วนหนึ่งส่วนใดที่เกี่ยวข้องต่อการเมืองไทยตลอดไป"
ซึ่งข้อความดังกล่าวจำเลยประสงค์ให้อยู่ในเฟซบุ๊กของจำเลยตลอดไป
นายวิญญัติ ทนายความโจทก์ร่วม แถลงว่า จำเลยโพสต์ข้อความดังกล่าวในเฟซบุ๊ก ซึ่งมีลักษณะเป็นการกล่าวคำขอโทษโจทก์ร่วม และข้อความดังกล่าวมีกำหนดอยู่ในเฟซบุ๊กของจำเลยไม่ต่ำกว่า 90 วันแล้วนั้น โจทก์ร่วมก็ไม่ติดใจเอาความทั้งทางแพ่งและอาญาแก่จำเลยอีกต่อไป โดยประสงค์ขอถอนคำร้องทุกข์ในคดีนี้
เมื่อจำเลยโพสต์ข้อความขอโทษโจทก์ร่วมแล้ว โดยให้มีผลของข้อความดังกล่าวอยู่ในเฟซบุ๊กของจำเลยตลอดไป ทำให้โจทก์ร่วมพอใจ ถอนคำร้องทุกข์ไม่ติดใจเอาความจำเลยอีกต่อไป เมื่อคดีนี้เป็นความผิดอันยอมความได้ ทำให้สิทธินำคดีอาญามาฟ้องย่อมระงับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39(2 ) ศาลจึงจำหน่ายคดีนี้ออกจากสารบบความ
ทั้งนี้ นายทรงชัย เป็นนักเคลื่อนไหวทางการเมืองและเป็นผู้แจ้งความคดีหมิ่นเบื้องสูง ป.อาญา มาตรา 112 และมั่วสุมก่อความวุ่นวาย ฯ ป.อาญา มาตรา 116 กับนักกิจกรรมเเละประชาชนไว้หลายคดี รวมถึงคดีของนายสุชาติ สวัสดิ์ศรี บรรณาธิการและศิลปินแห่งชาติที่ถูกถอดถอนด้วย