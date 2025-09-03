เรวดี ศรีท้าว โพสต์ยาวสาเหตุไม่มีชื่อลูกสาวติดทีมซีเกมส์

เรวดี ศรีท้าว อดีตตำนานนักกรีฑาชื่อดังของไทย ออกมาโพสต์ยาวถึงสาเหตุที่ลูกสาว "ฉมชบา วัฒนสิน" ไม่มีชื่อติดทีมซีเกมส์ 2025 ที่ไทยเป็นเจ้าภาพ
"ก่อนอื่นพี่ต้องขอแสดงความยินดีกับโค้ชต่างจังหวัดของโรงเรียนของมหาวิทยาลัยต่างจังหวัดที่นักกรีฑาที่ท่านฝึกเขามาตั้งแต่ต้นมีชื่อติดทีมชาติชุดซีเกมส์และขอแสดงความยินดีกับเด็กๆทุกคนที่มีชื่อติดซีเกมส์ที่จะแข่งขันปลายปีนี้ที่สนามศุภชลาศัย"
"ขอแสดงความเสียใจกับฉมชบาที่ไม่มีชื่อติดซีเกมส์ครั้งนี้ และต้องกราบขออภัยผู้สนับสนุนฉมชบาทุกท่านจากใจจริงที่ฉมชบายังไม่ติดทีมชาติในซีเกมส์ที่ไทยเป็นเจ้าภาพ กราบขออภัยค่ะ และก็เอาจริงๆ ไม่ได้รู้สึกอะไรกับคำเยาะเย้ยถากถางเพราะเข้าใจได้เมื่อออกจากปากคนรุ่นใหม่แบบนั้น เป็นเรื่องปกติค่ะ"
"ก่อนอื่นแม่ต้องขอโทษฉมชบาจริงๆ แม่พลาดเอง แม่เอาความคิดและประสบการณ์ของแม่มาใช้กับลูกที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะเป็นนักกรีฑาทีมชาติไทยอย่างภาคภูมิใจด้วยความสามารถของฉมชบาจริงๆ ตั้งแต่สมัยแม่ติดทีมชาติ แม่คิดว่ากรีฑา เป็นกีฬาสถิติ และในชีวิตการเป็นนักวิ่งของแม่คือ "นักล่าสถิติ" ในการแข่งขันของแม่จะคิดแต่เรื่องของสถิติที่ทำอย่างไรจะลดลงใกล้เคียงกับระดับเอเชียให้มากที่สุด แม่จึงมีเป้าหมายทำลายสถิติทุกครั้งที่ลงแข่งขัน ชัยชนะจะตามมาถ้าสถิติเราดีที่สุด แม่ผิดเอง แม่คิดเองว่าเมื่อพาไปซ้อมและแข่งขันที่ญี่ปุ่นจะทำให้มีสถิติที่ดีขึ้นนำสถิติส่งมาเทียบเคียงได้ และประเทศไทยเป็นเจ้าภาพน่าจะสามารถโฮลชื่อนักกีฬาไว้จนใกล้ช่วงแข่งขันเลือกคนที่มีสถิติที่ดีที่สุดได้ แม่คิดผิด! มีการคัดตัววันที่23 สิงหาคม ที่ผ่านมาและประกาศรายชื่อตัดตัวในวันที่31สิงหาคม จึงไม่มีชื่อฉมชบา เพราะไม่ได้มาลงคัดตัวตามหลักเกณฑ์คัดเลือกตัวนักกรีฑาทีมชาติไทยคือทุกคนต้องลงวิ่งคัดตัวในวันที่23สิงหาคม ฉมชบาไม่ได้มาลงตามระเบียบกติกา จึงไม่มีชื่อติดทีมชาติตามหลักเกณฑ์ของสมาคมกรีฑาฯ"
https://www.facebook.com/share/p/1CW7Pok1Wp/