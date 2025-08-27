"แม่แดง - อ.ดนู" คว้าศิลปินแห่งชาติ

วันนี้ 27 สิงหาคม คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่สร้างสรรค์ ผลงานศิลปะอันทรงคุณค่าต่อสังคม และประเทศชาติมายกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ ใน 3 สาขา ได้แก่ สาขาทัศนศิลป์ สาขาวรรณศิลป์ และสาขาศิลปะการแสดง เป็นประจำทุกปีนั้น
โดยในปีพุทธศักราช 2567 มีจำนวนศิลปินที่มีผู้เสนอชื่อเข้ารับการ พิจารณาเป็นศิลปิน แห่งชาติทุกสาขา รวมทั้งสิ้น 1 พระองค์ และ 573 คนและมีรายชื่อผู้ที่ได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติ เป็นศิลปินแห่งชาติ จำนวน 1 พระนาม และ 10 รายชื่อ ดังนี้
สาขาทัศนศิลป์ 1 พระนาม คือ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี (จิตรกรรม) ซึ่งคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ได้ถวายพระเกียรติพระสมัญญา ในวันนี้ คือ “สิริศิลปิน ศิลปินแห่งชาติ”
สาขาทัศนศิลป์ อีก 3 ได้แก่
1. นายผ่อง เซ่งกิ่ง (จิตรกรรม)
2. รองศาสตราจารย์วิวัฒน์ เตมียพันธ์ (สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น)
3. นายสมลักษณ์ ปันติบุญ (เครื่องปั้นดินเผา)
สาขาวรรณศิลป์
1. นายเรวัตร์ พันธุ์พิพัฒน์
สาขาศิลปะการแสดง
1. นายนฤพนธ์ ดุริยพันธ์ (ดนตรีไทย – ขับร้อง)
2. นายปกรณ์ พรพิสุทธิ์ (นาฏศิลป์ไทย – โขน ละคร)
3. นายวิโรจน์ อยู่สวัสดิ์ (นาฏศิลป์ไทย – โขนลิง)
4. นายดนู ฮันตระกูล (ดนตรีไทยสากล)
5. พันตรี ประพัชศักดิ์ จันทร์เปล่ง (นักร้องเพลงลูกทุ่ง)
6. นางนันทวัน เมฆใหญ่ สุวรรณปิยะศิริ (ภาพยนตร์และละครโทรทัศน์)