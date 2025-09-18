กสม.ติงสื่อต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคม ระวังมากกว่าคนทั่วไป หลังมีการโจมตีสุขภาพ-เพศภาวะ

กสม. ติงนักวิชาชีพสื่อ ต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคม ระมัดระวังในการสื่อสารมากกว่าบุคคลทั่วไป หลังพิธีกรโทรทัศน์ใช้ท่าที-ถ้อยคำลดทอนศักดิ์ศรีของบุคคลอื่นด้วยเหตุแห่งสุขภาพและเพศภาวะ
วันนี้ (18 ก.ย.) นายภาณุวัฒน์ ทองสุข รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เปิดเผยว่า ตามที่ปรากฏกรณีพิธีกรรายการโทรทัศน์คนหนึ่งกล่าวถ้อยคำไม่เหมาะสมอันเป็นการล้อเลียน ตีตรา และดูหมิ่นศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคฝ่ายค้าน ด้วยเหตุแห่งสุขภาพและเพศภาวะ ผ่านรายการส่วนตัวบนแพลตฟอร์มออนไลน์นั้น
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) เห็นว่า แม้ว่าทุกคนจะมีเสรีภาพในการแสดงความเห็นและการสื่อสาร แต่การใช้เสรีภาพดังกล่าวจะต้องไม่ละเมิด ลดทอน หรือกระทบต่อสิทธิในชื่อเสียงและเกียรติยศของบุคคลอื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ถ้อยคำอันเป็นการสุ่มเสี่ยงที่จะสร้างบาดแผลทางจิตใจให้แก่ผู้อื่น ซึ่งในกรณีนี้คือผู้ป่วยซึมเศร้าและผู้มีความหลากหลายทางเพศ
ยิ่งไปกว่านั้น กสม. เห็นว่า ผู้ใช้เสรีภาพในการแสดงความเห็นที่เป็นนักวิชาชีพสื่อ ย่อมต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมและมีความระมัดระวังในการสื่อสารมากกว่าบุคคลทั่วไปตามจริยธรรมวิชาชีพแห่งสื่อมวลชน โดยคำนึงถึงสิทธิ เสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและกติการะหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นภาคี
ทั้งนี้ กสม. ขอสนับสนุนการกำกับดูแลที่มีประสิทธิผล รวมถึงการกำกับดูแลตนเองของนักวิชาชีพสื่อมวลชนภายใต้มาตรฐานจริยธรรมวิชาชีพ ซึ่งควรมีการสร้างมาตรฐานและความรับผิดชอบสำหรับรายการที่ออกอากาศเผยแพร่ทางสาธารณะทั้งในสื่อกระแสหลัก และสื่อออนไลน์