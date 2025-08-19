5 อันดับ “องค์กรอิสระ” มีคุณธรรม-โปร่งใสปี 2568
.
เมื่อวันที่ 15 ส.ค.ที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) โดยสำนักประเมินคุณธรรรมและความโปร่งใส จัดงานประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และพิธีมอบรางวัล ITA AWARDS 2025
.
โดยในกลุ่มองค์กรอิสระ ปรากฏว่า
อันดับที่ 1 คือ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ด้วยคะแนน 94.64 คะแนน
อันดับ 2 คือ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) 93.47 คะแนน
อันดับ 3 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) 93.18 คะแนน
อันดับ 4 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 90.51 คะแนน
อันดับ 5 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) 90.27 คะแนน
.
ทั้งนี้การให้รางวัลดังกล่าวเกิดขึ้นท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์ของสาธารณชนเกี่ยวกับกรณีตึก สตง. แห่งใหม่ ถล่มอันเป็นผลสืบเนื่องจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงที่ประเทศพม่าเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2568 โดยตึก สตง. แห่งใหม่ ย่านจตุจักรเป็นอาคารหลังเดียวในประเทศไทยที่พังถล่มลงมา และอยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนของภาครัฐถึงสาเหตุที่แท้จริงว่าเกี่ยวข้องกับปัญหาความไม่ชอบมาพากลเกี่ยวกับการออกแบบ การก่อสร้าง และการคอร์รัปชันด้วยหรือไม่