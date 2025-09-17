“ทนายเชาว์” ชมสปิริต “เฉลิมชัย” ยอมถอยเพื่อเปลี่ยน ปชป.เหน็บ “สัญลักษณ์ความเสื่อม” หากยังอยู่ในพรรค เปลี่ยนหัวหน้าก็ไม่พ้นตกต่ำ

“เชาว์” ชมสปิริต “เฉลิมชัย” ยอมถอยเปิดทางเปลี่ยนพรรค จวกแรงหากยังเก็บ “ตัวถ่วง-สัญลักษณ์ความเสื่อม” ไว้ ต่อให้เปลี่ยนหัวหน้า ก็ไม่พ้นตกต่ำ ชี้ เสียงร้องหา “อภิสิทธิ์” ดังระงม แต่หากไร้ดาบอาญาสิทธิก็ไร้ประโยชน์
เมื่อวันที่ 16 ก.ย. 68 นายเชาว์ มีขวด อดีตรองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ ให้สัมภาษณ์ถึงการเลือกตั้งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คนใหม่ แทน นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน ที่ลาออก ว่า ต้องยอมรับว่า การลาออกของนายเฉลิมชัย ถือเป็นการแสดงสปิริตที่ยอมถอย เพื่อเปิดทางให้การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นจริง แม้ตลอดเวลาที่ผ่านมา ตนจะวิจารณ์นายเฉลิมชัยหนัก แต่การตัดสินใจครั้งนี้กลับสะท้อนให้เห็นว่า อย่างน้อยก็ยังมีคนที่รู้จักยอมรับความจริง และพร้อมเปิดทางให้พรรคเดินต่อไป
นายเชาว์ กล่าวว่า แต่สิ่งที่น่าคิดคือ คนในพรรคที่เป็นสัญลักษณ์แห่งความเสื่อม ยอมหมอบราบคาบแก้วให้กับระบอบทักษิณอย่างไม่รู้จักอาย พร้อมที่จะมีสปิริตแบบนี้บ้างหรือไม่ เพราะปัญหาที่แท้จริงของประชาธิปัตย์ ไม่ได้อยู่ที่ใครจะมาเป็นหัวหน้าพรรค แต่อยู่ที่โครงสร้างและระบบที่ยังติดกับดักต้องประนีประนอมกับคนกลุ่มนี้ ซึ่งกุมอำนาจพรรคอยู่ ถ้ายังเป็นแบบนี้ต่อให้เปลี่ยนหัวหน้ากี่รอบ พรรคก็ยังวนอยู่ในความตกต่ำเดิมๆ ตนถึงมองว่าเหนือกว่าคำถามว่า ใครจะเป็นหัวหน้าพรรค คือ พรรคพร้อมจะกลับไปยืนหยัดบนอุดมการณ์ที่เคยเป็นจุดแข็งหรือยัง? เพราะถ้ายังเก็บคนทำลายพรรคเอาไว้ ใครเห็นก็ได้แต่ส่ายหน้า
“ในวันที่พรรคตกต่ำ เสียงเรียกหาหัวหน้าอภิสิทธิ์ ดังระงมไปทั่ว แต่ในเวลาเดียวกัน คนที่อยากเห็นเขากลับมาก็ยังเต็มไปด้วย เงื่อนไขถ้าอยากเปลี่ยนพรรคจริง ต้องให้สิทธิเด็ดขาดในการปฏิรูปพรรคครั้งใหญ่ ไม่ใช่แค่เพื่อให้ได้ สส. มากขึ้น แต่เพื่อทำให้ประชาธิปัตย์กลับมาเป็นทางเลือกของคนไทย และกลับไปอยู่ในใจของประชาชนอีกครั้ง” นายเชาว์ กล่าวทิ้งท้าย