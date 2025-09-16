"พจมาน" ลุยเองเซอร์ไพรส์สส.พท.บอกสู้ๆ เสียงเฮลั่นชินวัตรไปต่อ "สุริยะ" โวพร้อมสู้ทุกสนาม

“หญิงอ้อ” เซอร์ไพรส์โผล่เข้าพท. บอกสส. สู้ๆ สมาชิกเฮลั่นชินวัตรไปต่อ "สุริยะ" ลั่นมีคนออกก็ไม่กระทบพรรค พร้อมสู้ทุกสนาม ขอช่วยกันปฏิรูปพรรค
วันนี้ (16ก.ย.) เมื่อเวลา 15.00น. ผู้สื่อข่าวรายงานจากพรรคเพื่อไทยว่า ในการประชุมพรรคเพื่อไทยประจำสัปดาห์ นายชูศักดิ์ ศิรินิล รองหัวหน้าพรรค และนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ แกนนำพรรคเป็นประธานการประชุม เมื่อน.ส.แพทองธาร ชินวัตร หัวหน้าพรรคเดินเข้าห้องประชุม สมาชิกพรรคได้ปรับมือให้กำลังใจก่อนที่น.ส.แพทองธาร จะเดินไปนั่งกับแกนนำพรรค โดยนายสุริยะ ได้กล่าวกับสมาชิกพรรคว่า วันนี้แม้มีคนออกไปแต่ไม่ได้กระทบอะไรกับพรรค แต่พรรคยังเข้มแข็งยังคงเป็นปึกแผ่น เป็นสถาบันทางการเมือง เราพร้อมสู้ต่อทุกสนามเลือกตั้ง แต่ละสนามที่ลงไปเน้นทุกสนาม โดยเฉพาะสนามเลือกตั้งใหญ่ ขอให้สมาชิกทุกคนช่วยกันปฏิรูปพรรค ถ้าอยากจะเสนอปรับเปลี่ยนอะไรขอให้แจ้งมาเพราะพรรคยึดโยงกับสส. ช่วงแรกอาจต้องปรับตัว ตอนนี้เริ่มปรับตัวได้แล้วว่าการทำหน้าที่ในสภาฯพรรคเราจะเป็นพรรคฝ่ายค้านตัวจริง และจะเป็นหลักให้กับประเทศ เลือกตั้งครั้งหน้าพรรคสู้เต็มที่
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังปิดประชุม ก่อนที่สมาชิกจะเดินออกจากห้องประชุม คุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์ อดีตภรรยานายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกฯ ได้เดินเข้ามาให้กำลังใจสมาชิกพรรคและกล่าวสั้นๆว่า “สู้ๆนะคะ” ทำให้สส. ต่างยืนขึ้นปรบมือทั้งห้องประชุม เพราะเข้าใจว่าสิ่งที่คุณหญิงพูดหมายความว่าชินวัตร ยังสู้ต่ออย่างเต็มที่ในสนามการเมือง