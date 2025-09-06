“นพดล” ไขก๊อก! พ้น สส.เพื่อไทย ขอไปทำงานด้านกฏหมาย-พัฒนาคน ตอบแทนคุณแผ่นดิน กราบขอบคุณ “แม้ว-คุณหญิงอ้อ”

“นพดล ปัทมะ” ประกาศลาออกจาก สส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทย อ้างไปทำงานด้านกฏหมาย-พัฒนาคน ตอบแทนคุณแผ่นดิน กราบขอบคุณ “ทักษิณ-คุณหญิงพจมาน” พร้อมส่งกำลังใจให้เพื่อน สส.
วันนี้(6 ก.ย.68) นายนพดล ปัทมะ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก Noppadon Pattama เป็นคำแถลงลาออกจากการเป็น สส. โดยระบุว่า
“คำแถลงของนายนพดล ปัทมะ ขอลาออกจากการเป็น สส.พรรคเพื่อไทย
“ผมขอลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ระบบบัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทยนับตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน 2568 เพื่อไปทำงานด้านกฎหมาย การพัฒนาคน และทำงานตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน
“ผมขอกราบขอบพระคุณท่านอดีตนายกรัฐมนตรี ดร.ทักษิณ ชินวัตร และคุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์ เป็นอย่างสูง ตลอดจนพรรคเพื่อไทย และขอส่งความปรารถนาดีไปยังเพื่อน สส.และสมาชิกพรรค ที่เคยทำงานร่วมกันมา ขอให้ท่านโชคดีและประสบความสำเร็จในงานที่ทำเพื่อประชาชน
“นพดล ปัทมะ 6 ก.ย.68”
ทั้งนี้ เมื่อนายนพดลลาออก ทำให้ผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทย ลำดัดถัดไปได้เลื่อนขึ้นมารับตำแหน่งแทน คือ ดร.รุ่งเรือง พิทยศิริ