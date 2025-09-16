"อนุทิน" ใช้โต๊ะทำงานเดียวกับ "บิ๊กตู่" หันไปทางทิศตะวันออกเหมือนกัน ต่างจากยุค "เศรษฐา-อิ๊งค์"

ทำเนียบฯ คึกคัก จนท.ฝ่ายสถานที่ขน เฟอร์นิเจอร์ เข้าตึกไทยเพียบ รับรบ.ใหม่ "อนุทิน" ส่งทีมงานดอดดูห้องทำงาน ปรับทิศตั้งโต๊ะทำงานหันหน้าทางทิศตะวันออกเหมือนยุค "บิ๊กตู่" ใช้โต๊ะทำงานชุดเดียวกัน ต่างจากยุค เศรษฐา-อิ๊งค์ หันทิศเหนือ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (16 ก.ย.) ที่ทำเนียบ เวลา 16.25 น. ทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายสถานที่ ทำเนียบรัฐบาล ได้นำรถ 6 ล้อ ขนเฟอร์นิเจอร์โต๊ะ-เก้าอี้ทำงาน จำนวน 1 คันรถ มาที่ตึกไทยคู่ฟ้า
ทั้งนี้โต๊ะทำงานดังกล่าว ทางฝ่ายสถานที่ได้จัดเตรียมไว้ให้กับคณะทำงานของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ซึ่งในสมัยรัฐบาลนายเศรษฐา ทวีสิน อดีตนายกรัฐมนตรีและนางสาวแพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ได้ นำเฟอร์นิเจอร์เข้ามาไว้ใช้เอง โดยใช้ของ ทางทำเนียบไม่เยอะ ซึ่งได้ขนกลับไปหมดเรียบร้อยแล้ว ดังนั้นทาง สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โดยฝ่ายสำนักสถานที่ จึงได้นำเฟอร์นิเจอร์ ของทางราชการกลับเข้ามาที่ตึกไทยเช่นเดิม รวมถึงโต๊ะ ทำงานของนายกรัฐมนตรี ก็ได้จัดโต๊ะ ประจำตำแหน่งไว้ให้เรียบร้อย ซึ่งเป็น โต๊ะทำงานชุดเดียวกับสมัยพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีและพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา องคมนตรี อดีตนายกรัฐมนตรี เคยใช้มาก่อน
อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ ประมาณ 1 สัปดาห์ มีรายงานว่า ได้มีทีมงานของนายกรัฐมนตรี เข้ามาดูสถานที่การจัดวางโต๊ะทำงาน โดยปรับทิศการตั้งโต๊ะทำงานของนายกรัฐมนตรีให้หันหน้าไปทางทิศตะวันออก เช่นเดียวกับสมัยของพลเอกประยุทธ์ ขณะที่สมัยของนายเศรษฐาและนางสาวแพทองธาร ได้ตั้งโต๊ะทำงานหันหน้าไปทางทิศเหนือ
แหล่งข่าวจากทำเนียบฯ เปิดเผยว่า ในส่วนของภาพทำเนียบนายกรัฐมนตรีนั้น ยังไม่มีมีการติดภาพของน.ส.แพทองธาร เนื่องจาก ที่ผ่านมา ประเทศไทยได้มีนายกรัฐมนตรี มาหลายคน จึงทำให้ พื้นที่ เต็มต้องเขยิบเป็นชั้นที่ 2 ดังนั้นต้องรอทางกรมศิลปากรเข้ามาดูก่อน ซึ่งต้องดูองค์ประกอบต่างๆด้วย