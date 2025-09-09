นายกฯ บอกไม่รู้ "สันติ" ติดคุณสมบัติ ส่วน "วรภัค" รอฟังเลขา ครม. แจงแก้เกมส่งชื่อเกิน คาด 1-2 วันรู้ผล

“อนุทิน” บอกไม่รู้ ปม “สันติ” คุณสมบัติไม่ผ่าน บอกนี้คือเหตุผลที่แก้เกมส์ ส่งชื่อรมต.เกิน 36 คน คาด 1-2 วันตรวจสอบเรียบร้อย ส่วน “วรภัค” ถูก ป.ป.ช.กล่าวหา ขอรอฟัง ”เลขาฯ ครม.“ ยัน ถ้าเป็นไม่ได้ ก็เป็นไม่ได้
วันนี้ (9ก.ย.68) เวลา 17.35 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี กล่าวถึงคุณสมบัติของนายสันติ พร้อมพัฒน์ ที่เคยดำรงตำแหน่งรองนายกฯรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ที่มีกระแสข่าวว่าคุณสมบัติไม่ผ่าน ว่า ตนยังไม่ทราบ เดี๋ยวทางเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจ้งมาในเรื่องของคุณสมบัติ ก็ชัดเจนว่าใครมีปัญหาเรื่องคุณสมบัตินำเสนอทูลเกล้าฯ ไม่ได้ ไม่ต้องกังวล นี่คือเหตุผลที่เราเสนอรายชื่อไปเกิน 36 ชื่อ
ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี ระบุอีกว่า ภายในสัปดาห์นี้จะสามารถนำรายชื่อคณะรัฐมนตรีขึ้นทูลเกล้าฯ ได้ ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบคุณสมบัติ กว่า 40 รายชื่อ เกินกว่าตำแหน่ง คาดว่า 1-2 วันการตรวจสอบจะแล้วเสร็จ
ผู้สื่อข่าวถามถึงกรณีที่นายวรภัค ธันยาวงษ์ ที่มีชื่อเป็นว่าที่รัฐมนตรีช่วยกระทรวงการคลัง ถูกคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กล่าวหา จะถือว่าจากคุณสมบัติการเป็นรัฐมนตรีหรือไม่ ว่า อยู่ที่การตรวจสอบ เราส่งรายชื่อทุกคนไปให้ เลขาฯ ครม.ตรวจสอบ เราต้องเชื่อการตรวจสอบ จะไปด่วนสรุปก่อนหรือไปส่งหน่วยงานที่ไม่เกี่ยวข้องไม่ได้