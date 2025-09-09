เลขาฯ ครม.เผยการตรวจสอบคุณสมบัติ รมต.ชุดใหม่ มีความคืบหน้า แต่ยังไม่เสร็จ

นางณัฐฎ์จารี อนันตศิลป์ เลขาธิการคณะรัฐมนตรี กล่าวถึงความคืบหน้าการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ที่จะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีในรัฐบาลชุดใหม่ ว่า มีความคืบหน้า แต่ยังไม่เสร็จ
ส่วนมีการส่งรายชื่อมาครบหรือไม่นั้น นางณัฐฎ์จารี กล่าวว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ให้ข่าวว่าส่งมาครบแล้ว ขณะที่ 6 หน่วยงานกำลังดำเนินการตรวจสอบ เหมือนเดิม และถ้ามีปัญหาจะส่งให้คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจสอบเพิ่มเติม
