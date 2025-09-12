่"สนธิญา" ร้อง ผบช.ก. เรียก"ไอซ์ รักชนก-สื่อออนไลน์" ตักเตือน ปมกล่าวหา"บิ๊กตู่"ร่ำรวยผิดปกติ

"สนธิญา" ยื่นหนังสือร้อง ผบช.ก. เรียก"ไอซ์ รักชนก-สื่อออนไลน์" มาว่ากล่าวตักเตือน ปมเผยแพร่ข้อความเท็จ กล่าวหา พล.อ.ประยุทธ์ ร่ำรวยผิดปกติมีทรัพย์สินกว่า 700 ล้าน
วันนี้ ( 12 ก.ย. ) ที่ ศูนย์รับแจ้งความกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) นายสนธิญา สวัสดี เดินทางเข้ายื่นหนังสือถึง พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก. เพื่อร้องขอให้มีการเชิญตัว น.ส.รัชนก ศรีนอก หรือ ไอซ์ สส.กทม. พรรคประชาชน และ สื่อออนไลน์ชื่อดัง แห่งหนึ่งมาว่ากล่าวตักเตือนเกี่ยวกับกรณีเผยแพร่ข้อความทรัพย์สินของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา องคมนตรี ที่ไม่เป็นความจริง
นายสนธิญา กล่าวว่า กรณีที่ ไอซ์ รักชนก นำข้อความจากเพจสื่อออนไลน์ มาโพสต์ เกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินส่วนตัวของพล.อ.ประยุทธ์ ในช่วงที่ดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรี ว่ามีถึง 700 ล้านบาท แต่เมื่อตนได้เข้าไปตรวจสอบการรายงานทรัพย์สินของ พล.อ.ประยุทธ์ ในระยะเวลา 3 ปี พบว่ามีเพียง 100 ล้านบาท วันนี้จึงนำหลักฐานที่เป็นรายงานทรัพย์สินดังกล่าว และโพสต์ของไอซ์รักชนกที่อ้างอิงจากสื่อออนไลน์มาเพื่อยื่นเรื่องให้ พล.ต.ท.จิรภพ ดำเนินการเรียกมาตักเตือน ยืนยันว่าวันนี้ไม่ได้มาแจ้งความแต่อย่างใด แต่หากไม่มีการเรียกมาตักเตือน หลังจากนี้ตนก็จะดำเนินการดำเนินคดีในความผิด พ.ร.บ.คอมฯ กับ ไอซ์รักชนก และสำนักสื่อดังกล่าว
"ทั้งนี้มองว่า ไอซ์รักชนก ควรมีจรรยาบรรณ เนื่องจากเป็นถึง สส. ซึ่งที่มาในวันนี้ มาในฐานะประชาชนคนหนึ่งที่ศรัทธาในตัว พล.อ.ประยุทธ์ ซึ่งตอนนี้ดำรงตำแหน่งองคมนตรี ไม่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางการเมืองไปนานแล้ว ยืนยันไม่ได้มีความขัดแย้งอะไรส่วนตัวกับไอซ์รักชนก และไม่ได้ขัดแย้งกับใครทั้งสิ้น อยากให้ทำเรื่องนี้เพื่อตักเตือนและแก้ไขทุกอย่างให้ถูกต้อง เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบในข้อเท็จจริง ทั้งนี้หากไอซ์รักชนก อยากออกรายการดังเพื่อโต้ข้อเท็จจริง ตนก็พร้อมเสมอ"นายสนธิญา กล่าว