รมว.ยุติธรรม ความลับ“บุรีรัมย์โมเดล” !?

เมืองไทย 360 องศา
ยังเป็นเรื่อง “ลึกลับซับซ้อน” อยู่เช่นเดิมกับเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมคนใหม่ เพราะจนถึงบัดนี้ (วันที่ 14 กันยายน) ก็ยังไม่มีการเปิดเผยออกมาได้ชัดเจน แม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีโผรายชื่อออกมาว่าจะเป็น “นายตำรวจยศพลตำรวจโท” คนใดคนหนึ่ง จากจำนวนสองคน แต่จนแล้วจนรอดก็ไม่มีการเปิดเผยออกมา โดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีบอกแค่ว่าให้รอฟังประกาศอย่างเป็นทางการทีเดียวพร้อมกัน
ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 13 กันยายน นายอนุทิน กล่าวถึงกรณีโผคณะรัฐมนตรี(ครม.) จะสามารถนำขึ้นทูลเกล้าได้เมื่อไหร่ ว่า คาดว่าเร็วๆ นี้ ซึ่งตอนนี้รายชื่อนำส่งไปประกอบและบางส่วนทยอยส่งกลับมาแล้ว ซึ่งการตรวจสอบต้องการทำให้เกิดความชัดเจน และไม่มีปัญหา โดยต้องส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า รายชื่อที่ส่งไปไม่มีปัญหา
ส่วนมีความกังวลในการเข้ามาทำหน้าที่ตรงนี้ นายอนุทิน กล่าวว่าไม่มีนะ ทุกอย่างเป็นไปตามไทม์ไลน์ที่ตั้งไว้ ซึ่งตนก็เร่งถามไปที่เลขาคณะรัฐมนตรี และรัฐบาลที่ผ่านมาตนได้สอบถามไปว่า หลังจากมีการประกาศโปรดเกล้าฯ นายกรัฐมนตรีใช้เวลาเท่าไหร่ ในการแถลงชื่อคณะรัฐมนตรี เลขาธิการ ครม.ก็ได้ตอบกลับมาว่า “นี่ก็เร็วแล้ว” ซึ่งต้องยอมรับว่า ระยะภายหลังต้องมีการอิงในเรื่องคำพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยเรื่องของจริยธรรม เราจึงต้องสอบถามไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อไม่ให้มีอะไรขัดต่อรัฐธรรมนูญ
ส่วนรายชื่อของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ลงตัวแล้วหรือไม่ เพราะรัฐมนตรีคนอื่นมีการเปิดเผยชื่อออกมาหมดแล้ว นายอนุทิน กล่าวว่าเดี๋ยวขอรอให้ทุกอย่างเรียบร้อย ย้ำว่าเปิดเผยหมดทุกอย่าง ซึ่งตอนนี้ส่วนใหญ่ลงตัวหมดแล้ว และในส่วนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม นายอนุทิน บอกว่า มี คิดว่ามีความจำเป็น แต่ส่วนจะเป็นใครขอให้ทุกอย่างเรียบร้อยก่อน
ส่วนที่พรรคประชาชน มีการตั้งคำถามว่า ชื่อของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม มีความสัมพันธ์กับทางจังหวัดบุรีรัมย์ นายอนุทิน ย้อนถามกลับว่า และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมคนปัจจุบัน มีความสัมพันธ์กับใครบ้างหรือไม่ ก่อนย้ำว่าทุกคนก็มีความสำคัญ และความสัมพันธ์กันหมด ซึ่งต้องมีความรู้จักกันบ้าง รู้หน้าค่าตากัน
เมื่อถามย้ำว่า ว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นอดีตตำรวจ นายอนุทิน ไม่ตอบ ก่อนจะหัวเราะได้เดินออกจากวงสัมภาษณ์ ก่อนจะหันมาพูดอีกว่า คนปัจจุบันเป็น แต่ไม่ตอบว่าคนถัดไปเป็นหรือไม่
ทั้งนี้ มีรายงานว่าสำหรับนายทหารที่จะมาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ในโผล่าสุดคือ พล.ท.อดุลย์ บุญธรรมเจริญ อดีตแม่ทัพภาคที่ 2 และที่ผ่านมา เขารับราชการทหารในพื้นที่แถบอีสานใต้ โดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ โดยพล.ท.อดุลย์ เป็นเพื่อนเตรียมทหารรุ่น 26 ของ พล.อ.พนา แคล้วปลอดทุกข์ ผบ.ทบ., พล.ท.บุญสิน พาดกลาง แม่ทัพภาคที่ 2 พล.ต.วีระยุทธ์ รักศิลป์ ว่าที่แม่ทัพภาคที่ 2 ด้วย ถือเป็นนายทหารสายบู๊อีกคนหนึ่งในพื้นที่อีสานใต้ มีข่าวว่าจะเข้ามาเป็น รมช.กลาโหม ในครม.อนุทิน 1 ซึ่งจะอยู่แค่ 4 เดือนก่อนเข้าสู่การเลือกตั้ง ซึ่งภาคอีสานถือเป็นฐานเสียงใหญ่ของพรรคภูมิใจไทย
ขณะที่ ท่าทีจากพรรคเพื่อไทย นายดนุพร ปุณณกันต์ โฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณีที่หลายฝ่ายออกมาตั้งข้อสังเกต ถึงบุคคลที่จะเข้ามารับตำแหน่งรัฐมนตรี ในรัฐบาลพรรคภูมิใจไทย ตาม MOA ของพรรคของประชาชน ซึ่งที่ระบุว่าจะยุบสภาภายใน 4 เดือน โดยรัฐบาลพรรคภูมิใจไทย ที่พรรคประชาชน เป็นแกนนำจัดตั้งขึ้นมานั้น ไม่เพียงแต่จะล้มเลิกนโยบาย ที่ช่วยเหลือประชาชนหลายอย่าง และสังเกตได้ว่า พรรคภูมิใจไทย มีแนวโน้มที่จะเดินหน้าโครงเมกะโปรเจกต์ต่างๆ จึงตั้งข้อสังเกตได้ว่า จะอยู่ 4 เดือน และยุบสภาจริงหรือไม่ ฝากถามไปยังพรรคประชาชนว่า ที่ท่านตั้งมานั้น จะยุบสภาใน 4 เดือน จริงหรือไม่
และถ้าได้ดูรายชื่อกับบุคคลที่จะมารับตำแหน่งต่างๆ ก็ยังสร้างความกังวลให้กับสังคมในส่วนมาก โดยเฉพาะกระทรวงยุติธรรม ที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก เพราะเป็นอดีตข้าราชการ ที่เติบโตมาในจังหวัดบุรีรัมย์ และมีส่วนเชื่อมโยงกับบุคคลที่ถูกกล่าวหาโดย ดีเอสไอ ในเรื่องของการฮั้วเลือก สว. เรื่องนี้พรรคประชาชนจะส่งสัญญาณอย่างไร และตอนนี้มีข่าวว่า พรรคภูมิใจไทยจะนั่งเป็นเจ้ากระทรวงมหาดไทยเอง ซึ่งก็จะมีอำนาจควบคุมกรมที่ดิน และจะเข้าไปดูแล กระทรวงคมนาคม ที่มีอำนาจกำกับดูแลการรถไฟ จึงมีคำถามว่า ในเรื่องที่ดินเขากระโดง และคดีฮั้วสว. จะเดินไปอย่างไร พรรคเพื่อไทยคงไม่เรียกร้องอะไรกับพรรคภูมิใจไทยไปมากกว่านี้ เพราะว่าในช่วง 2 สัปดาห์ต่อจากนี้ สังคมนั้นได้ตั้งข้อสังเกตมาอย่างต่อเนื่อง ในเรื่องของคดีต่างๆ ว่าจะลงเอย หรือมีจุดจบอย่างไร ในฐานะที่พรรคประชาชนเป็นคนดีล และรับดีลจากพรรคภูมิใจไทย ในการที่จะตั้งรัฐบาลชุดนี้ขึ้นมา ก็ปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้ อย่างน้อยตอนนี้อยู่ในระหว่างเตรียมรายชื่อขึ้นทูลเกล้าฯ
สำหรับโผรายชื่อที่คาดว่าจะมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม คนใหม่ ล่าสุดค่อนข้างชัดเจนแล้วว่า ผู้ที่จะได้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในรัฐบาลนายอนุทิน ชาญวีรกูล ก็คือ พล.ต.ท.ชาญชัย พงษ์พิชิตกุล อดีต รองผู้บัญชาการตํารวจภูธร ภาค 3 และอดีตผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์
แน่นอนว่าตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมคนใหม่ ย่อมเป็นที่จับตามองว่าจะเป็นใคร ซึ่งที่ผ่านมาก็มีรายชื่ออดีตนายตำรวจ ที่เคยเป็นอดีตผู้การ หรือรองผู้การภาค 3 ซึ่งรับผิดชอบดูแลในเขตอีสานใต้ แถบบุรีรัมย์ สุรินทร์ อะไรประมาณนี้ แต่ถึงอย่างไรก็ถือว่าไม่มีการเปิดเผยออกมา ขณะที่รายชื่อรัฐมนตรีแทบทุกตำแหน่ง มีการเปิดเผยหรือรับรู้กันหมดแล้ว ไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรี “คนนอก” หรือรัฐมนตรีจากพรรคร่วมรัฐบาลอื่น
ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมคนใหม่ ที่ถูกจับตา เนื่องจากต้องกำกับดูแลคดีสำคัญ และเชื่อมโยงทางการเมืองกับพรรคภูมิใจไทย และระดับแกนนำของพรรค นั่นคือ ต้องกำกับดูแลกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) กรมราชทัณฑ์ เวลานี้ ที่ต้องสนใจก็คือ คดี “ที่ดินเขากระโดง” และคดี “ฮั้วเลือกสว.” นอกเหนือจากเก้าอี้รัฐมนตรีอื่นที่เชื่อมโยงกัน เช่น มหาดไทย ที่กำกับดูแลกรมที่ดิน และ กระทรวงคมนาคมที่กำกับดูแลการรถไฟแห่งประเทศไทย ที่ทั้งหมดอยู่ในโควตาของพรรคภูมิใจไทย ทั้งสิ้น
ที่ผ่านมา คดีที่อยู่ในความดูแลของ ดีเอสไอ ภายใต้การกำกับดูแลของ พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม (พรรคประชาชาติ) ในยุครัฐบาลพรรคเพื่อไทย และกำลังจะพ้นจากตำแหน่ง
ดังนั้น หากรายชื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมคนใหม่ เป็นอดีตนายตำรวจจากบุรีรัมย์ท่านนี้มาดำรงตำแหน่งไม่เปลี่ยนแปลง ก็ถือว่า ก็ต้องเจอกับคำถามจากสังคมไม่น้อยเหมือนกัน ทำนองว่า “ไว้ใจได้หรือเปล่า” มีเจตนาสนองการเมืองหรือไม่ และที่ผ่านมามีการ “ปิดลับ” อยู่ตลอดเวลา เหมือนกับว่าให้รอเปิดทีเดียว เพื่อป้องกันเสียงวิจารณ์จนน่วมไปเสียก่อน แต่ถึงอย่างไร ก็เป็นโผรายชื่อที่ไม่มีพลิกอยู่แล้ว เหมือนกับว่านี่คือ “บุรีรัมย์โมเดล”
อย่างไรก็ดี หากเป็นแบบนี้ก็ถือเป็นอีกรัฐมนตรี และเก้าอี้ที่ถูกสังคมตั้งคำถาม และไม่น่าเป็นผลบวกด้านภาพลักษณ์ของรัฐบาลโดยรวม โดยเฉพาะรัฐบาลเฉพาะกาล!!