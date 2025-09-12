22 เทศบาล คว้าเรียบ! รางวัลเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ ปี 68 ระบบไลน์ Hat Yai Smart City "ทน.หาดใหญ่" แชมป์

22 เทศบาล คว้าเรียบ! รางวัลเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ ปี 68 "ทน.หาดใหญ่" แชมป์ ชูโครงการ : Hat Yai Smart City บริการภาครัฐดิจิทัล ผ่านระบบไลน์ "ทม.ร้อยเอ็ด" พัฒนาเครือข่ายส่งสัญญาณภาพระยะไกลสร้างความปลอดภัยประชาชน ส่วน "@Nakhoncity" ของ ทน.นครศรีธรรมราช คว้าอันดับสาม
วันนี้ (12 ธ.ค.256) มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เข้ารับรางวัลการประกวดแผนโครงการเมืองน่าอยู่อัจฉริยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ดังนี้
1. รางวัลชนะเลิศ เทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา แผนงานโครงการ : Hat Yai Smart City เพื่อให้บริการภาครัฐดิจิทัลผ่าน Line Official Account
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด แผนงานโครงการ : การเพิ่มประสิทธิภาพการติดตั้งเครือข่ายส่งสัญญาณภาพระยะไกลสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนสู่การดำรงชีวิตอัจฉริยะ (Smart Living)
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช แผนงานโครงการ : ร้องทุกข์ออนไลน์และบริการ Line OA "@Nakhoncity"
4. รางวัลชมเชยอันดับ 1 เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว แผนงานโครงการ : สุขภาพดีที่วังน้ำเย็น (Wangnamyen Good Health Model)
และ 5. รางวัลชมเชยอันดับ 2 เทศบาลเมืองแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ แผนงานโครงการ : การติดตั้งระบบตรวจวัดระดับน้ำและสัญญาณเตือนภัยด้วยกล้องโทรทรรศน์วงจรปิดไร้สายอัจฉริยะ
สำหรับ การประกวดแผนโครงการเมืองน่าอยู่อัจฉริยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จัดขึ้นเพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้ อปท.ดำเนินการพัฒนาศักยภาพเมืองน่าอยู่อัจฉริยะในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นำไปสู่การให้บริการสาธารณะด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย สร้างการพัฒนาเมืองที่เหมาะสมกับบริบทท้องถิ่นในประเทศไทย ในการยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความยั่งยืนให้กับประชาชน
ซึ่งในครั้งนี้ มี อปท.ดำเนินการจัดทำแผนโครงการเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ เข้ารับการประกวดจำนวน ทั้งสิ้น 22 แห่ง แบ่งเป็น เทศบาลนคร 9 แห่ง และเทศบาลเมือง 13 แห่ง.