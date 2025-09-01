ซีคอน พลิกเกมธุรกิจรับสร้างบ้าน ชวนคนไทยขายบ้านแบบไม่ต้องลงทุน รายได้สูงสุดล้านละ 5,000 บาท

บริษัท ซีคอน จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจรับสร้างบ้านรายแรกในประเทศไทยที่อยู่เคียงข้างคนไทยมากว่า 64 ปี เปิดตัวแคมเปญการตลาดใหม่ล่าสุด “EVERYONE CAN SELL” ที่เชิญชวนให้ทุกคนสามารถมีรายได้เสริมแบบง่าย ๆ เพียงแค่แนะนำคนรู้จักที่ต้องการสร้างบ้านกับซีคอน ก็รับค่าตอบแทนได้ทันที ล้านละ 5,000 บาท* โดยไม่จำกัดอาชีพ ไม่จำกัดประสบการณ์ และไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสมัครแม้แต่บาทเดียว
แคมเปญนี้ออกแบบมา เพื่อตอบโจทย์ยุคที่ใคร ๆ ก็อยากมีรายได้เพิ่ม ซีคอนจึงเปิดโอกาสให้คนทั่วไปไม่ว่าจะเป็น พนักงานประจำ พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ ฟรีแลนซ์ อินฟลูเอนเซอร์ หรือคนรุ่นใหม่ที่มีคอนเนคชั่นในมือ ได้มาร่วมเป็น Affiliate Partner กับซีคอน แบบไม่ต้องลงทุนใด ๆ เพียงแนะนำลูกค้ามาให้เรา ก็มีสิทธิ์รับรายได้แบบจริงจัง จุดเด่นของแคมเปญนี้ คือระบบค่าคอมมิชชันแบบ “2 ต่อ”
ต่อที่ 1 “รับค่าแนะนำ” เมื่อผู้ที่คุณแนะนำเข้ามาจองสร้างบ้านกับซีคอน
ต่อที่ 2 “รับค่าแนะนำ” เมื่อมีการเซ็นสัญญาก่อสร้างบ้านกับซีคอน
ไม่ต้องรอให้บ้านสร้างเสร็จ ก็สามารถรับรายได้ตามเงื่อนไขได้เลย
“เราทุกคนมีเพื่อน มีคนรู้จัก หรือคนรอบตัวที่อยากมีบ้านในฝัน ซีคอนเชื่อว่าการสร้างบ้านไม่ควรเป็นเรื่องไกลตัว และการขายบ้านก็ไม่ควรจำกัดอยู่แค่คนในวงการรับสร้างบ้าน หรือวงการอสังหาฯ เท่านั้น ใครก็ขายบ้านได้ เพียงคุณแนะนำคนรู้จักให้มาสร้างบ้านกับเรา ซีคอนก็ขอตอบแทนคุณอย่างเต็มใจ”
นายมนู ตระกูลวัฒนะกิจ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีคอน จำกัด กล่าว นอกจากการเปิดโอกาสให้สร้างรายได้แบบง่าย ๆ แล้ว ซีคอนยังออกแบบระบบการสมัคร และติดตามผลให้ใช้งานได้สะดวกผ่านระบบออนไลน์ Line Official Account @SEACON_ECS มีทีมงานคอยดูแลอย่างใกล้ชิด และมีเครื่องมือสนับสนุนสำหรับการทำการตลาดให้สมาชิกสามารถส่งต่อข้อมูลไปยังกลุ่มเป้าหมายแบบมืออาชีพได้อย่างมั่นใจ
สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญ “EVERYONE CAN SELL” สามารถสมัครสมาชิก และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.seacon.co.th/career/everyone-can-sell
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด