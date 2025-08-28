ครั้งแรกในประเทศไทยงาน “Vijit @ Hat Yai”เสน่ห์ไทย ICE DOME ททท. คาดการณ์ว่าการจัดงานครั้งสร้างรายได้หมุนเวียนทางเศรษฐกิจมากถึง 720 ล้านบาท

ครั้งแรกในประเทศไทยงาน “Vijit @ Hat Yai”“เสน่ห์ไทย ICE DOME” สัมผัสความเย็นสุดขั้ว หนาวทะลุจินตนาการ เพื่อยกระดับภาพลักษณ์สงขลาเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในระดับนานาชาติ ททท. คาดการณ์ว่าการจัดงานครั้งสร้างรายได้หมุนเวียนทางเศรษฐกิจมากถึง 720 ล้านบาท
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับจังหวัดสงขลา และเทศบาลนครหาดใหญ่ เชิญชวนสัมผัสความหนาวแบบสุดขั้วในอุณหภูมิ -15°C กับงาน “ Vijit @Hat Yai” เสน่ห์ไทย ICE DOME” ทะลุจินตนาการครั้งแรกในประเทศไทย เผยเสน่ห์ไทยในรูปแบบใหม่ ด้วยการเปิดโลกน้ำแข็งขนาดมหึมา ตื่นตาตื่นใจไปกับประติมากรรมน้ำแข็งแกะสลักขนาดใหญ่ ที่แกะสลักลวดลายสุดอลังการกลางโดมยักษ์ เพื่อนำเสนอความงดงามด้านประเพณี ศิลปะ และสถาปัตยกรรม ผ่านรูปทรงแลนด์มาร์คสำคัญ และตัวละครในวรรณคดีที่เป็นไอคอนนิค และสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยเพื่อยกระดับภาพลักษณ์สงขลาเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในระดับนานาชาติ
ภายในงานแบ่งเป็น 7 โซนการแสดง ได้แก่ ใต้สายธาราศิลป์ (Immersive Projection), เสน่ห์ไทย ICE DOME, การแสดงน้ำพุแสงสีเสียง, มนต์เสน่ห์สวนแสงใต้, บารมีแสงศิลป์, สวนสนุกแสงตระการตา และงามแสงบุษบาพฤกษาศิลป์ พร้อมด้วยคาราวานร้านค้ากว่า 40 ร้าน และการแสดงดนตรี “Music in the Garden” ทุกวันศุกร์–อาทิตย์ นอกจากนี้ยังมีการสาธิตแกะสลักประติมากรรมน้ำแข็งทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เพื่อสร้างสีสันแก่ผู้เข้าชม
สำหรับ “เสน่ห์ไทย ICE DOME” เปิดให้เข้าชมวันละ 20 รอบ รอบละ 20 นาที จำนวนไม่เกิน 50 คนต่อรอบ ภายในโดมจัดแสดงที่อุณหภูมิติดลบ -15°C ผู้เข้าชมต้องแต่งกายอบอุ่นและสวมรองเท้าหุ้มส้น โดยทางงานมีบริการเสื้อกันหนาวให้ยืมฟรี พร้อมมาตรการด้านความปลอดภัยและคำแนะนำเพื่อสุขภาพของผู้เข้าชม ทั้งนี้ห้ามนำอาหาร เครื่องดื่ม หรือสัมผัสงานแกะสลักน้ำแข็งโดยตรงเพื่อรักษาสภาพผลงานศิลป์
นอกจากกิจกรรมหลักแล้ว งานยังมีการจัดแสดงน้ำพุแสงสีเสียงวันละ 4 รอบ เวลา 19.00 น., 19.30 น., 20.00 น. และ 20.30 น. รวมถึงการประดับไฟในสวนสาธารณะ บรรยากาศโรแมนติกริมทางเดินริมน้ำ และพื้นที่สวนสนุกสำหรับครอบครัว นับเป็นกิจกรรมที่ตอบโจทย์ทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติ อีกทั้งยังอำนวยความสะดวกด้วยบริการรถสาธารณะและจุดจอดรถรอบพื้นที่งานอย่างเป็นระบบ
ทั้งนี้ ททท. คาดการณ์ว่าตลอดระยะเวลาการจัดงานจะสร้างรายได้หมุนเวียนทางเศรษฐกิจมากถึง 720 ล้านบาท ผู้ที่สนใจเข้าร่วมชมงาน “Vijit @Hat Yai เสน่ห์ไทย ICE DOME”
สามารถเข้าชมงานได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย หรือติดตามและสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page : Vijit Hat Yai เสน่ห์ไทย Ice Dome และ Facebook : Thailand Festival และช่องทาง TIKTOK : Vijit Hat Yai เสน่ห์ไทย Ice Dome