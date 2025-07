ททท. เปิดตัวโครงการ "Let Me Be Your Journey” รับอาสาสมัครคนรุ่นใหม่ ร่วมสร้างโมเมนต์แห่ง การให้ แบ่งปันความสุขพาเด็กด้อยโอกาสท่องเที่ยว 3 เส้นทาง พัทยา-ชลบุรี-เขาใหญ่ ตลอดส.ค.นี้

พร้อมตอกย้ำจุดยืนขององค์กรที่ให้ความสำคัญต่อความหลากหลาย ความเท่าเทียม และการมีส่วนร่วมของทุกคน เพื่อขับเคลื่อนสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกันในทุกภาคส่วน





“อภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ” รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ ททท. กล่าวว่า ปี 2568 เป็นปี Amazing Thailand Grand Tourism & Sport Year 2025 ที่เน้นกระตุ้นให้คนไทยออกเดินทางท่องเที่ยวผ่านการสร้างประสบการณ์ที่น่าจดจำและสร้างแรงบันดาลใจให้เกิด "Grand Moment" ที่มีความหมายสำหรับนักท่องเที่ยว จึงได้จัดทำโครงการ Let Me Be Your Jouneyภายใต้แนวคิด “Moment of Giving” มุ่งสร้างประสบการณ์การเดินทางที่เปี่ยมด้วยคุณค่าและความหมาย ผ่านกิจกรรมจิตอาสาเชิงท่องเที่ยว ชวนอาสาสมัครคนรุ่นใหม่ 90 คน ร่วมเปิดมุมมองใหม่ของการท่องเที่ยว พร้อมค้นพบความสุขจากการเป็น “ผู้ให้” โดยการพาน้องผู้ด้อยโอกาส จำนวน 60 คน จาก มูลนิธิ Five for All, โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา-บ้านเด็กตาบอดผู้พิการซ้ำซ้อน, โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ และมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ออกเดินทางเปิดโลกกว้างผ่านการท่องเที่ยวใน 3 เส้นทาง ตลอดเดือนสิงหาคม 2568สำหรับเส้นทางการท่องเที่ยว จำนวน 3 เส้นทาง ประกอบด้วย เส้นทางที่ 1 ชลบุรี : “ตะลุยชลบุรี เมืองนี้มีความตื่นเต้น” วันที่ 16 สิงหาคม 2568 พาน้อง ๆ ด้อยโอกาสและพิการทางสายตา จำนวน 20 คน ไปกระทบไหล่กับเซเลบดังของสวนสัตว์เขาเขียว "น้องหมูเด้ง"และสัตว์นานาชนิด อิ่มท้องอาหารทะเลสด ๆ และตื่นเต้นกับ"หุบเขาไดโนเสาร์" ที่รวบรวมไดโนเสาร์ขนาดเท่าตัวจริงมากกว่า 400 ชนิดที่สวนนงนุช เส้นทางที่ 2 เขาใหญ่ (นครราชสีมา) : “Adventure เขาใหญ่สนุกสุขใจไปด้วยกัน” วันที่ 23 สิงหาคม 2568 พาน้อง ๆ ผู้ด้อยโอกาส เด็กยากไร้และกำพร้าจำนวน 20 คน ไปปล่อยพลังกับกิจกรรม Soft Adventure ที่ Rootser Khaoyai ก่อนจะไปตะลอนฟาร์มเรียนรู้การรีดนมวัวสดๆจากเต้า ณ ฟาร์มโชคชัย แวะเติมพลังก่อนกลับที่โชคชัย สเต๊กเฮ้าส์ และเส้นทางที่ 3 พัทยา(ชลบุรี) : “พัทยานี้มีหนาว” วันที่ 30-31 สิงหาคม 2568 พาน้อง ๆ พิการทางสายตาจำนวน 20 คน สู่พัทยาอิ่มอร่อยอาหารทะเลสด ๆ สนุกใกล้ชิดให้อาหารสัตว์หลายชนิดที่ทำฟาร์มดี ตื่นเต้นไปกับประสบการณ์สัมผัสอากาศหนาวในอุณหภูมิติดลบ เพลิดเพลินสวนสนุกเมืองน้ำแข็งที่ FROST Magical Ice Of Siamโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและหน่วยงาน สมาคม และภาคเอกชนที่ร่วมแบ่งปันความสุขให้กับน้องๆ ได้แก่ บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด , SCB Next Tech , วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, Bolt, เพจพลเมืองจิตอาสา, เครือข่ายจิตอาสาและสมาคมจิตอาสา, บริษัท ทรัพย์เจริญ แทรเวล (2007) จำกัด, In the box และ Alice Café เพื่อเติมเต็มประสบการณ์การท่องเที่ยวที่มีคุณค่า มีความหมาย และเกิดเป็นความประทับใจจนไม่อาจลืมเลือนอีกด้วย“ดร.ชนัญกร สุวรรณชื่น” ประธานมูลนิธิ Five For All กล่าวว่า โครงการ “Let Me Be Your Journey” เปิดโอกาสให้น้องๆ ผู้พิการที่ขาดโอกาสทางสังคมได้ออกเดินทางท่องเที่ยว เพื่อเปิดโลกกว้างและเรียนรู้สิ่งใหม่ โดยกิจกรรมครั้งนี้ไม่เพียงมอบความสุขให้กับน้องผ่านการเดินทางและการดูแลอย่างใกล้ชิดเท่านั้น แต่ยังเป็นการสร้างโมเมนต์พิเศษให้กับเหล่าอาสาสมัครที่ได้สัมผัสถึงความสุขจากการเป็นผู้ให้ และเรียนรู้คุณค่าของการแบ่งปันตลอดเส้นทางแห่งการเดินทางร่วมกัน“เกรียงศักดิ์ สุวรภามณีสวัสดิ์” ผู้บริหารกลุ่มงาน GLOBAL PARTNERSHIP MANAGEMENT บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด กล่าวว่า โครงการ “Let Me Be Your Journey” สะท้อนถึงแนวทางและวิสัยทัศน์ของสยามพิวรรธน์ในการเป็นแพลตฟอร์มแห่งโอกาสที่มุ่งเน้นการสร้างคุณค่าให้กับสังคมในหลากหลายมิติ สยามพิวรรธน์รู้สึกยินดีที่ได้มีส่วนร่วมในการเผยแพร่เรื่องราวอันเปี่ยมพลังของเยาวชน เพื่อเป็นแรงบันดาลใจและสื่อสารคุณค่าของการแบ่งปันในสังคมไทยอย่างแท้จริงทั้งนี้ อาสาสมัครที่สนใจเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งฝันปันความสุข ยังสามารถลงทะเบียน ผ่านเว็บไซต์ www.letmebeyourjourney.com ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2568 โครงการฯ จะประกาศรายชื่ออาสาสมัคร จำนวน 90 คน ผ่านทาง www.letmebeyourjourney.com และ Facebook : Letmebeyourjourney ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2568 โดยผู้ที่สนใจสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารและรายละเอียดการเข้าร่วมโครงการ Let me be your journey เพิ่มเติมได้ทีเว็บไซต์ www.letmebeyourjourney.com, แฟนเพจเฟสบุ๊ก Letmebeyourjourney และ Line Officail Account : @letmebeyourjourney