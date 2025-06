ททท. เปิดรับอาสาสมัครคนรุ่นใหม่ ร่วมสร้างโมเมนต์แห่งการให้ผ่านโครงการ Let Me Be Your Journey แบ่งปันความสุขพาเด็กด้อยโอกาสเปิดประสบการณ์ท่องเที่ยว 3 เส้นทาง พัทยา-ชลบุรี-เขาใหญ่

www.letmebeyourjourney.com ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน - 15 กรกฎาคม นี้

นายอภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ ททท. กล่าวว่า ปี 2568 เป็นปี Amazing Thailand Grand Tourism & Sport Year 2025 ด้วยแนวคิด 5 Grand ภายใต้ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน ประกอบด้วย Grand Festivity, Grand Moment, Grand Privilege, Grand Invitation และ Grand Celebration โดย Grand Moment จะมุ่งสร้างประสบการณ์การเดินทางที่น่าจดจำและมีความหมายสำหรับนักท่องเที่ยว พร้อมกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการทั่วประเทศ ผ่านกิจกรรมหลากหลายรูปแบบที่ออกแบบมาภายใต้ 3 ธีม Moment of Giving ความสุขและประทับใจที่ได้รับจากการให้ตัวเอง สังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม Moment of Memory โมเมนต์แห่งความทรงจำ ที่ได้ย้อนรอยวันวาน และ Moment of Miracle โมเมนต์แห่งความมหัศจรรย์จากการพบเจอธรรมชาติที่น่าทึ่ง เช่น การพิชิตจุดหมายที่ใฝ่ฝัน หรือการก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเอง หรือการพบเจอช่วงเวลาที่เติมเต็มชีวิตที่ใครก็สามารถสัมผัสได้ภายใต้แนวคิดดังกล่าว ททท. จึงได้ขยายผลธีม Moment of Giving ผ่านโครงการ Let Me Be Your Journey ชวนเปิดประสบการณ์การเดินทางท่องเที่ยวที่จะทำให้ค้นพบความสุขจากการเป็นผู้ให้ ส่งมอบความสุข สร้าง Grand Moment ที่มีความหมายแก่ผู้รับด้วยการชวนเหล่าอาสาสมัครคนรุ่นใหม่ จำนวน 90 คน พาน้องๆด้อยโอกาสจากโรงเรียนบ้านเด็ก รามอินทรา บ้านเด็กตาบอดผู้พิการซ้ำซ้อน ,โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ และ มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ จำนวน 60 คน เปิดโลกกว้างและเปิดประสบการณ์ผ่านการท่องเที่ยว จำนวน 3 เส้นทาง ได้แก่ เส้นทางชลบุรี ONE Day Trip วันที่ 16 สิงหาคม 2568 รับอาสาสมัครจำนวน 30 คน, เส้นทางเขาใหญ่ ONE Day Trip วันที่ 23 สิงหาคม 2568 รับอาสาสมัครจำนวน 30 คน และเส้นทางพัทยา จำนวน 2 วัน 1 คืน เดินทางวันที่ 30-31 สิงหาคม 2568 รับอาสาสมัครจำนวน 30 คน พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตลอดทริป อาทิ โรงแรม 3-4 ดาว อาหารทุกมื้อตลอดทริป พร้อมพาหนะเดินทางท่องเที่ยว โดยโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและหน่วยงาน สมาคม และภาคเอกชนที่ร่วมแบ่งปันความสุขให้กับน้องๆ ได้แก่ บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด, SCB Next Tech, Bolt , พลเมืองอาสา Citizen Volunteer, วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, บริษัท ทรัพย์เจริญแทรเวล (2007) จำกัด , In Box Snackbox และ Alice Cafe เพื่อเติมเต็มประสบการณ์การท่องเที่ยวที่มีคุณค่า มีความหมาย และเกิดเป็นความประทับใจจนไม่อาจลืมเลือนอีกด้วยทั้งนี้ อาสาสมัครที่สนใจเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งฝันปันความสุข สามารถลงทะเบียน ผ่านเว็บไซต์ www.letmebeyourjourney.com ระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน-15 กรกฎาคม 2568 โดยกำหนดคุณสมบัติของอาสาสมัคร ที่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมจะต้องเป็นผู้ถือสัญชาติไทย มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และตอบคำถามโครงการฯครบถ้วน โดย ททท.มีขั้นตอนและวิธีการคัดเลือกอาสาสมัครจำนวน 90 คน ดังนี้ขั้นตอนที่ 1 อาสาสมัคร กรอกข้อมูลตนเองเพื่อลงทะเบียน ระยะเวลาสมัครเข้าร่วมกิจกรรม 15 มิถุนายน -15 กรกฎาคม 2568ขั้นตอนที่ 2 โครงการฯ ทำการตรวจสอบข้อมูลอาสาสมัครที่ตรงคุณสมบัติที่ทางโครงการฯ ระหว่างวันที่ 16-20 กรกฎาคม 2568ขั้นตอนที่ 3 โครงการฯ ทำการรวบรวมข้อมูลอาสาสมัครที่ผ่านเกณฑ์ และ สัมภาษณ์ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom Online ระหว่างวันที่ 23-28 กรกฎาคม 2568โครงการฯ ประกาศรายชื่ออาสาสมัคร จำนวน 90 คน ผ่านทาง www.letmebeyourjourney.com และ Facebook : Letmebeyourjourney ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2568